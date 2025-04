Lolita, indignada con Ágatha Ruiz de la Prada por sus comentarios «racistas»

Joaquina Dueñas Lunes, 20 de enero 2025, 14:20 | Actualizado 14:35h. Comenta Compartir

Ágatha Ruiz de la Prada participaba el pasado domingo en el programa 'Fiesta' cuando hizo un comentario más que desafortunado al explicar que está de mudanza, lo que le está ocasionando algunos contratiempos: «Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada», describía la diseñadora. Una afirmación que ha desatado la indignación de Lolita Flores, que no ha dudado en reprocharle su comentario públicamente: «Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo, hay gente desgraciadamente que no puede vivir como tú porque no tienen trabajo, gitanos o payos. La verdad, te consideraba una mujer íntegra, veo que no, Ágatha Ruiz de la Prada, qué decepción».

La actriz no dudada en pedir una rectificación a la diseñadora y al programa: «Comentarios racistas no, a estas alturas no, deberíais disculparos», reclamaba orgullosa de su linaje: «Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta, no me gustan esos comentarios ni que una presentadora como Emma García lo deje pasar, ni que un programa como 'Fiesta' no diga nada y deje ese comentario pasar por alto. En fin, yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres querida».

La publicación en redes de Lolita se ha llenado inmediatamente de cientos de mensajes de apoyo, entre los que destacaban los de otros rostros conocidos como Paco León, Mariola Orellana, Bárbara Rey o Jorge Cadaval.