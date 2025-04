Kiti Mánver, actriz: «Llegué a tener 350 árboles de mango»

«Me acabo de hacer un guisito de pavo», suelta Kiti Mánver al otro lado del teléfono. Y es que María Isabel Mantecón Vernalte (su ... nombre real) cuando está sola se cuida, se cocina y come «hasta con servilleta de tela». Esta malagueña de Antequera tiene 69 años muy asumidos, unas canas muy bien puestas y un sentido del humor irreductible, gracias en parte a «varias terapias». Mañana y el martes estará en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao con 'El inconveniente'.

-Y resulta que el inconveniente es usted.

- Sí, mi personaje es una vieja que ya está acostumbrada a vivir sola y tiene sus pequeñas taras, sus vicios, pasa de las recomendaciones de los médicos, está mal del corazón pero sigue fumando y bebiendo.

-Nada que ver con Kiti Mánver...

-No, je, je, no soy una kamikaze como ella. Yo he hecho el golfo de joven pero ahora me cuido bastante. Y me da un poco igual parecerme o no a mis personajes. Me importa más qué les robo yo, qué aprendo de ellos. Es más egoísta pero más interesante.

-¿Qué ha robado en este caso?

- Pues que una persona mayor puede aprender de una joven. Esto me emociona. También se aprende del público. Esta obra es terapéutica. Yo estoy enganchada, a mis años...

-Creo que le gustan los papeles de abuela.

-Bueno, para eso hago mis terapias, para aceptarme. Si hago papeles de más mayor, me da igual. ¿Por mantener yo una imagen de más joven voy a perder el hacer un personaje estupendo? Es que sería de bobos.

-Tiene usted pinta de juguetona.

-He tenido la suerte de nacer con una manera de ser tirando a positiva. No es que sea una 'Viva la Virgen' pero sí me gusta mucho el humor y no regodearme en la tragedia de la vida. Es para sobrevivir en este mundo tan cruel.

-También es muy reivindicativa. Se echó a la calle para defender la sanidad pública, se cortó el pelo por las mujeres iraníes, ha defendido a los perros de caza...

-Me parece normal que nos manifestemos porque son cosas que te duelen y te afectan. Yo no tengo seguro médico privado. Tengo la Seguridad Social, que ahora nos la están robando con un morro impresionante.

-¿Y lo de los perros?

-Es que soy 'perrícola', ja, ja, ja... Siempre he tenido perro. El de ahora es muy viejecito. Somos un país maravilloso, pero también hay aquí mucho borrico y mucha borrica que se creen dueños de las vidas de otros seres.

-Por cierto, su personaje es una mujer con una mísera pensión y a usted le negaron la de viudedad.

-Yo era pareja de hecho registrada. Primero no me la dieron por el artículo 221, que te la negaba si habías declarado más a Hacienda que tu pareja. Luego quitaron ese artículo pero te obligan a elegir entre la de jubilación o la de viudedad. Mientras que una persona que haya estado casada puede cobrar las dos. Así que seguimos luchando.

-Fue la primera actriz española que se desnudó en el teatro.

-Estábamos en la época del destape, con esa alegría de enseñar tetas y culos. Solo de mujeres, claro, faltaría más... Pero este era un desnudo integral de una obra maravillosa, 'Equus', un desnudo totalmente dramático. Impresiona pero es parte de tu trabajo, como cuando tienes que hacer de asesina.

-¿Qué dijo su padre, el señor comisario?

-Él ya no vivía. Pero mi padre siempre me apoyó. Gran parte del bagaje cultural que yo traía fue gracias a él. Con un sueldo de funcionario y nueve hijos se las arreglaba para comprarnos libros o llevarnos a un concierto. Gloria bendita.

-¿Cómo va su huerto, le crecen los ajos?

-Está en el patio de la comunidad. He tenido un verano maravilloso. Todavía me quedan seis o siete tomatillos. Y una albahaca gigante con la que he hecho pesto para mucha gente.

-¿Y qué fue de su plantación de mangos?

-Tenía 350 árboles, entre Frigiliana y Torrox. Rescaté ocho olivos centenarios y hasta hice un pozo legal, porque no soy capaz de tener nada por el morro. También me hice una casita. Pero con la crisis de 2008 tuve que venderlo todo. Son cosas que pasan. Y yo trato de no apegarme.