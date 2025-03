La línea roja de Robert Gavin, cuñado de la Reina Letizia

Joaquina Dueñas Jueves, 6 de junio 2024, 13:27 | Actualizado 13:37h. Comenta Compartir

Son pocas las veces en la que la familia de la Reina Letizia toma el protagonismo y este miércoles ha sido una de esas ocasiones. Robert Gavin, pareja de Telma Ortiz, ha presentado su libro 'El cuarto poder' arropado por amigos, familia y, por supuesto, por la hermana de la monarca que estuvo también acompañada por su tía abuela, Marisol Álvarez del Valle, hermana de la desaparecida Menchu.

Un encuentro que ha despertado gran expectación y en el que, aunque estaba en Guatemala, la figura de la esposa de Felipe VI ha estado presente en todo momento, lo que ha llevado al autor a establecer una clara línea roja, haciendo un juego de palabras con la portada de su libro ilustrada con una cuerda roja anudada, al ser preguntado por ella. «Esto es una línea roja y no la cruzo, no hablo de la familia política por motivos obvios», ha dicho sin perder la sonrisa. Ni siquiera quiso revelar su cuñada había leído el libro. «No digo nada porque si digo algo es que 'he dicho algo', pero podéis utilizar la imaginación», ha bromeado.

Por su parte, Telma ha estado muy atenta con todos los asistentes, ejerciendo de anfitriona de excepción. Sobre ella sí que ha hablado el irlandés que ha confesado que había leído su obra y que le había «gustado mucho». Tan pendiente ha estado la hermana de doña Letizia de cada detalle que dio incluso para una anécdota cuando el autor no ha dudado en confesar que había tardado unos minutos más en salir al escenario para la presentación porque su «mujer» le había ayudado a «peinarse las cejas». Toda una muestra de complicidad y afecto.