Letizia regresa al trabajo ocho días después de su positivo en coronavirus

joaquina dueñas Martes, 12 de julio 2022, 15:12

La reina Letizia ha retomado su agenda oficial acudiendo a la inauguración de la 'V Jornada sobre tratamiento informativo de la discapacidad en los medios de comunicación' en el Estadio Vallehermoso de Madrid, ocho días después de que diera positivo en coronavirus. Con traje de chaqueta de lino azul claro y blusa blanca, la hemos visto llevando de nuevo mascarilla para evitar cualquier tipo de riesgo de contagio. Al ser preguntada sobre su estado de salud ha respondido: «Bueno, aquí estoy…», en referencia a su regreso al día día profesional como mejor señal de su recuperación. «Me encuentro bien, gracias», ha añadido. Se ha mostrado animada, saludando a los presentes y realizando su papel sin contratiempo alguno.

Esta ha sido la primera 'baja' laboral que la Monarca ha cogido en los 18 años que lleva perteneciendo a la Casa Real. Un tiempo en el que solo se ha retirado de sus obligaciones en momentos puntuales al final de sus embarazos, cuando su avanzado estado de gestación le desaconsejaba viajar. Por ese motivo faltó a los Premios Princesa de Asturias de 2005, que se celebraron una semana antes del nacimiento de la princesa Leonor. Además de los dos nacimientos de sus hijas por cesárea, también se ha sometido a una operación estética que cambió el perfil de su rostro. En aquel momento, esperó a sus vacaciones para realizarse la intervención.

Según informaba un comunicado de la Casa del Rey el pasado 5 de julio, Letizia dio positivo en coronavirus el día después de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona celebrada en el Auditorio Ágora de les Aigües Agbar de Cornellà de Llobregat, en Barcelona, donde deslumbró con un elegante vestido azul petróleo de escote asimétrico con un cordón de strass plateado de la firma española Boüret.

El mismo comunicado explicaba que estaba sufriendo «síntomas leves» y que suspendía su agenda oficial hasta su recuperación. Durante su convalecencia no ha podido asistir a los Premios ABC, a los que faltó por primera vez en años. Sin más información oficial, pudimos conocer algo sobre su evolución gracias al rey Felipe VI que en ese evento tuvo unas palabras sobre su mujer: «A la Reina y a mí nos alegra siempre volver a esta casa y acompañaros en una nueva edición. Pero esta noche, por desgracia -como sabéis- ella no puede estar aquí con nosotros y los siente mucho. Me pide que os envíe un saludo. Paciencia y pronto a continuar». Poco explícito en su discurso, sí comentó que la Soberana tenía los mismos síntomas que si estuviera pasando «un gripazo» y que tenía especialmente afectada la garganta. El covid también le impidió asistir al homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua donde una vez más el Rey transmitió «su cariño a todos» de parte de Letizia.

Como muchos españoles, los Reyes y sus hijas apuran sus últimos compromisos antes de comenzar sus vacaciones oficiales, las que les llevarán a Mallorca a finales de mes previsiblemente, antes de comenzar con las conocidas como vacaciones privadas que cada año se toma la familia sin facilitar ningún tipo de información al respecto.