Letizia inaugura Fitur con su 'look' más básico

Doña Letizia está siendo muy imprevisible en los últimos días. Lo mismo se reconcilia con Marie Chantal de Grecia en la cena previa al ... funeral de Constantino, como se presenta en Fitur, una de las citas en las que suele epatar con sus estilismos más rompedores, con un 'look' formado por prendas muy básicas.

En la inauguración de la cuadragésimo tercera edición de la Feria Internacional de Turismo, la Reina ha optado por dejar los salones de taconazo en el zapatero de Zarzuela para pasear comodamente con unos botines negros de tacón grueso de altura media de la marca Unisa, rebajados ahora a 139 euros. Doña Letizia los estrenó la semana pasada en Menorca.

El calzado acompañaba a un pantalón recto de talle alto de Hugo Boss de 199 euros. Pero algo fallaba. Quizá el largo del pantalón no era el más adecuado para ese calzado, quedando una imagen extraña.

Ampliar La Reina, en Fitur. ep

La estrella del estilismo ha sido el jersey de la firma francesa Sandro, de la que tiene varias piezas en su armario. La prenda de punto de alpaca y lana con escote en pico, también en negro, en contraste con el cuello bobo extraíble con bordados en blanco, aún sigue disponible en la web de la marca. Gracias a las rebajas pasa de 235 euros a 141.

Unas prendas que pedían una sencilla coleta alta pulida como la que ha lucido. Con el brillante cabello recogido dejaba ver sus pendientes con forma de doble daga en oro blanco y diamantes de Gold & Roses. En la mano llevaba el anillo de la italiana Coreterno que lució por primera vez en la pasada Pascua Militar. Un modelo de oro de 18 kilates de 975 euros. En la parte externa tiene grabada la frase 'Amor che tutto move' (El amor todo lo mueve), mientras que por dentro está tallada 'As long as I'm existing you will be loved' (Mientras yo exista tú serás amado).