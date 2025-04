Laura Pausini: «Me encantaría colaborar con C. Tangana»

Iker Cortés Madrid Sábado, 28 de septiembre 2024, 00:07 | Actualizado 13:04h. Comenta Compartir

Horas antes de que Laura Pausini fuera a divertirse a 'El hormiguero' el pasado jueves, tomó un autobús descapotable en el centro de Madrid, lo llenó de fans, periodistas y periodistas fans y, mientras daba una vuelta por la ciudad -es un decir, porque rodearon en tres ocasiones las oficinas de Warner en Príncipe Pío-, enseñó en primicia 'Chao', su nuevo single, un tema coescrito con Sam Smith y Fraser T. Smith, que este viernes se añadió a su último trabajo discográfico, 'Almas paralelas', en una nueva edición que cuenta con cuatro temas más.

Curiosamente, las canciones del álbum se han reordenado y el disco se abre ahora con esta enérgica composición que Laura ya promociona con un videoclip en el que por vez primera luce una melena rubia. «La canción habla de cambio y muchas veces cuando experimentamos uno en nuestra vida, nos cortamos el pelo o cambiamos el color y quería que hubiese ese detalle visual», explicaba nada más arrancar el autobús. La italiana lleva también un vestido blanco con unas alas que hacen referencia a otro de los asuntos que aborda la pieza: la libertad. «Es ese momento en el que te das cuenta de que puedes dejar ir a la persona que ya no piensa como tu o con la que has dejado de tener cosas en común. No es un adiós enojado, sino un chao. Te veré por la calle, te sonreiré, que es como desearte suerte en tu propia vida, aunque ya no vayamos a estar juntos», relata la cantante, que siempre ha sido más de cortar por lo sano, sin echar la vista atrás. «Me pasó por primera vez con una amiga que vivía en Milan y a la que obligué a venir a Roma para trabajar conmigo. Después de una temporada, vi que ella sufría y que yo ya no tenía su confianza. Pensé que iba a ser una ruptura definitiva, pero no fue así y es algo que he aprendido de mi carácter».

La artista califica el tema de «inesperado» porque cuando canta canciones con un significado «más profundo» suele vestirlas de una balada o de pop-rock enojado. «Me gusta mucho la diferencia que hay aquí entre el significado y el aire ligero que tiene esta canción con vibras de club y de pop club», apunta sobre 'Chao', una rara avis en su repertorio, sin apenas canciones bailables. «Superadmiradora» de Rafaella Carra, se ha permitido incluso inventarse un pequeño movimiento de brazos y manos que el jueves enseñaba a las decenas de seguidores que la esperaban y que ya se habían aprendido el estribillo de la canción para cuando la cantó al final del trayecto. Y hasta se ha atrevido a usar falsete, un estilo con el que a veces se ha sentido «incómoda» porque ella es de una generación en la que parecía que solo eras buena cantante si lo hacías con voz plena. «Mi mente terca a veces se queda en los noventa», apostilla entre risas.

En este sentido, sostiene que todas las colaboraciones son provechosas, aún cuando no funcionen, porque la llevan a afrontar retos y a probar cosas nuevas. Y ya avanza que de España le gusta mucho C. Tangana. «Me encanta como escribe, aunque es muy diferente a mí, y me gustaría mucho colaborar con él. También me gusta, obviamente, Rosalía. Y digo obviamente porque a quién no le puede gustar una persona con ese talento», zanja. En estos últimos años dice haber aprendido, además, que es importantísimo abrir la mente y escuchar los discos completos de los artistas y no solo los temas que suenan por la radio porque es necesario descubrir por qué la gente les escucha tanto. Así, considera que los artistas deben utilizar la música «para hablar de quiénes son porque, al final, son los fans quienes nos eligen. Si nos eligen con fidelidad a lo largo del tiempo, no serán solamente fans de tus canciones sino de lo que eres. Por eso explicarse es lo máximo y lo tienes que hacer con mucha honestidad. Es muy importante mostrarte como eres, sin miedo».

«Feliz y supertranquila»

«Es un momento bello de mi vida y quiero que se refleje en mi música», afirma la artista, que no oculta la mala racha que pasó durante la pandemia que paralizó el planeta. «Me encuentro supertranquila y feliz, pero durante la covid no estaba así porque mientras yo recibía premios -conquistó un Globo de Oro y fue nominada al Oscar- mis amigos estaban perdiendo a sus familiares... Llegué a pensar que ya lo había cantado todo y sentí que tenía que parar», explica. «Fueron ellos -dice señalando a sus fans- quienes me dieron la fuerza para hacer 'Almas paralelas'». Antes de sentarse en el estudio, escuchó todo tipo de música: jazz, rap, trap, pop, rock... De músicos consagrados y de auténticos desconocidos. «Hice muchas demos para reenamorarme de la música y de mi voz», confiesa. Y cuando comenzó la gira y volvió a estar en contacto con sus fans todo cambió. «Es que en el escenario yo no tengo miedo, tengo miedo cuando me bajo de él», sostiene.

A Laura le atenazaba un temor. Acababa de cumplir cincuenta y en la industria, en los noventa, «siempre nos animaban a las cantantes a hacerlo todo de jóvenes porque, nos decían, después ya no venderás nada. Y yo me lo creí». Sin embargo, asegura, esta es la gira en la que más gente se ha dejado caer por sus conciertos. La artista prepara más conciertos para noviembre y diciembre, con fechas en Málaga (5 de diciembre) y Pamplona (7 de diciembre), ciudad que visitará por primera vez. Risueña y muy simpática, afirma que no todos los días está de buen humor, pero que en España se siente «libre» y la libertad «es sinónimo de dicha y felicidad», concluye.