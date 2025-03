Laura Escanes y Álvaro de Luna, dos enamorados en Tenerife

Joaquina dueñas Miércoles, 2 de noviembre 2022, 13:11 | Actualizado 15:18h. Comenta Compartir

Un mes y medio después de conocer su ruptura con Risto Mejide, Laura Escanes ha sido vista con una nueva pareja, el cantante Álvaro de Luna. La exclusiva la ha dado la revista 'Lecturas' que este miércoles llevaba a su portada una imagen de los dos dándose un romántico beso en Tenerife, donde han pasado unos días de escapada acompañados por amigos.

Según relata la publicación, la influencer y el músico se conocen desde hace meses y parece que es habitual ver a Laura por el madrileño barrio de Malasaña, donde Álvaro tiene un piso. Además, aseguran que es también es fácil verlos juntos por la capital. A tenor de las instantáneas, la catalana estaría feliz al lado del cantante con quien se le ve en actitud cómplice, compartiendo besos y abrazos. Una relación que no ocultan pero sobre la que tampoco habían dado pista alguna sus redes sociales.

Según ha podido saber 'Lecturas', Álvaro apareció en la vida de la influencer poco después de que ella tuviera una relación con el conocido youtuber Míster Jagger, sobre el que recayó la sospecha de ser el causante de la separación de la barcelonesa. Sin embargo, parece que quien ocupa el corazón de Laura es este músico que cuenta con más de 156.000 seguidores en Instagram y tiene más de dos millones de oyentes mensuales en Spotify.

El artista comenzó en el mundo de la música con apenas nueve años y compone desde niño. Después de pasar un tiempo en Londres para probar suerte como productor musical, consiguió el éxito como miembro del grupo Sinsinati, que se disolvió en 2020. Desde entonces ha continuado con su carrera en solitario y este mes de noviembre estará de gira por Sudamérica.

Por el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto. Tampoco se ha pronunciado la expareja de Laura, Risto Mejide, al que hemos visto recientemente mostrarse muy emocionado en 'Got Talet', donde ejerce como jurado. Era la primera vez que el publicista se subía a las tablas del Nuevo Teatro Alcalá para actuar. «Llevo, como sabéis, muchos años en esto y siempre he pensado que, si me subía aquí, sería para dar un mensaje importante. En 1720, Johann Sebastian Bach vuelve de un viaje y, cuando llega a casa, le dicen que su mujer ha muerto', comenzó. «Pero algo pasa en menos de 17 meses para que aparezca otra vez en sociedad casado con una persona a la que prácticamente le dobla la edad. Os cuento esto porque Bach demostró que, cuando uno ama de verdad, aunque se equivoque, da igual la distancia que exista entre dos notas», terminó mientras tocaba el piano. Unas palabras que se interpretaron en clave personal.

El pasado 25 de septiembre, Risto Mejide y Laura Escanes comunicaban en sus respectivas redes sociales su separación. Lo hacían cada uno con una foto diferente y con sendos comunicados en los que hablaban de lo bueno que habían compartido durante los casi diez años que habían estado juntos. La pareja llevaba dos años juntos cuando decidieron darse el 'sí, quiero' en 2015. En octubre de 2019 daban la bienvenida a su única hija en común. Desde su ruptura, ninguno de los dos ha vuelto a hablar pública y explícitamente al respecto.