Laura Escanes afirma que Álvaro de Luna «ha sido una parte preciosa» de su vida

Joaquina Dueñas Jueves, 2 de noviembre 2023, 12:21 Comenta Compartir

Laura Escanes intenta llevar con el mejor humor posible su ruptura con Álvaro de Luna, tanto que se disfrazó con un chándal gris en la noche de Halloween recordando a Chenoa tras finalizar su noviazgo con David Bisbal. Aunque inicialmente decidió guardar silencio, finalmente ha reaccionado en sus redes sociales asegurando que «ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo».

Tanto es así que hemos podido comprobar por casualidad cómo en su casa sigue teniendo a la vista una fotografía enmarcada con el sevillano gracias a un vídeo que ha publicado su amiga Meriloves, que había ido a merendar con ella.

«Es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento… pero ¿y cuando no? En esos momentos cuesta infinito. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me dé muy bien. Y luego, pasan estas cosas», ha escrito justificando su silencio. «Poco más puedo añadir ahora mismo. Solo gracias por el respeto», ha añadido.