Kiko Rivera tiende la mano a su hermana Isa, que espera su segundo hijo

Kiko Rivera se ha pronunciado sobre su familia en el podcast 'Poco se habla' en el que ha tendido la mano a su hermana, que está embarazada de su segundo hijo, el primero con su marido, Asraf Beno. «Me gustaría que en un futuro no lejano nos sentáramos a hablar y hablar de las diferencias. No cometer el error de hacerlo público. Ahora mismo es difícil, pero tiendo mi mano», ha dicho. En este sentido, ha reconocido que le encantaría ver jugar a sus hijos y a los de su hermana juntos, aunque, de momento, no tiene previsto buscar ese acercamiento: «No tengo ganas».

«Soy mejor persona desde que estoy alejado de la familia Pantoja», ha asegurado, añadiendo, «me da mucha pena, pero más me quiero yo». También ha recordado cómo reaccionó cuando encontró en Cantora los trastos de su padre: «Yo ahí me vuelvo loco. Mi mujer cogió el coche y volvemos a casa. Dejé pasar un par de días y luego le escribí un mensaje a mi madre pidiendo explicaciones. Su respuesta fue que no tenía nada que hablar conmigo». Algo que supuso un punto de inflexión en su vida.

Sobre la relación con sus hermanos por parte de padre, Francisco y Cayetano Rivera, ha evocado cómo se crió sin ellos, aunque con los años ha podido construir un estrecho lazo con Cayetano, con quien hace planes habitualmente, no así con Francisco. «Sí te digo que yo ahora no podría vivir sin mi hermano Cayetano, pero sí podría vivir sin mi hermano Francisco. No le deseo nada malo, que le vaya todo genial, pero tú en tu vida y yo en la mía», ha afirmado.