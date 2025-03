Kiko Rivera busca la reconciliación con su madre

J. d. Madrid Domingo, 29 de enero 2023, 17:24 Comenta Compartir

Después del susto que se llevó al sufrir un ictus el pasado mes de octubre, Kiko Rivera ha hecho repaso de su vida y ha decidido tomar medidas para mejorarla. Por un lado, está centrado en mejorar su salud, y por otro, organizando su regreso al trabajo. Pero además, ha expresado su deseo de encarrilar sus relaciones familiares. El hijo de Isabel Pantoja ha asegurado en el programa 'El show de Bertín', conducido por Bertín Osborne, que espera reconciliarse con su madre. «Necesito que llegue ese día. Si algo necesito es que mi madre me dé un abrazo porque estoy jodido», ha dicho.

«Quiero sentarme con ella y pedirle disculpas», ha añadido. «También ha cambiado la percepción con respecto a mis hermanos. Con Cayetano me llevo muy bien», ha explicado. «También me gustaría tener una conversación con Francisco, con mi hermana Isabel… No quiero problemas, no me compensa», ha manifestado para sorpresa de todos los presentes, después de meses de conflictos familiares enconados.