Kiko Matamoros y Marta López anuncian su boda para el 2 de junio

Kiko Matamoros y Marta López nunca han escondido el deseo de formalizar su relación y finalmente lo harán realidad. La pareja ha anunciado que se casará el próximo 2 de junio en Madrid. El enlace será en la basílica de San Miguel y tienen previsto celebrarlo en el Ritz con su familia y amigos. Los detalles los han contado en una exclusiva a la revista 'Lecturas' que les ha fotografiado en Dubai, donde se han trasladado por los compromisos profesionales de la modelo.

Kiko ha confesado que ya han empezado con los cursos prematrimoniales y se dice «encantado» con el sacerdote que se los imparte. «Hablamos de amor, de relaciones de pareja, de relaciones con los hijos, con el prójimo… Para mí ha sido una sorpresa muy agradable y lo estoy disfrutando», ha asegurado.

Uno de los asuntos más espinosos en la organización de bodas es la lista de invitados, aunque el colaborador de televisión y la maniquí lo tienen claro: «No vamos a invitar a nadie por compromiso». «Estarán invitados mi familia, mis amigos, la familia de Marta, los amigos de Marta. De compañeros de trabajo invitaré a la gente a la que estoy agradecido, gente que me ha sostenido y me ha ayudado, y a mis amigos del trabajo», ha precisado. «Igual que no me invitó Belén Esteban a mí a su boda y lo entendí, supongo que nadie se enfadará porque no esté en la mía», ha dicho.