Kiko Hernández proclama su amor por Fran Antón

Joaquina Dueñas Madrid Miércoles, 14 de junio 2023, 16:56

Después de meses de desmentidos y de jugar al despiste, Kiko Hernández ha decidido contar la verdad sobre su relación con el actor Fran Antón. Lo hizo subido al 'pulpillo' del programa 'Sálvame' donde anunció su boda para el próximo mes de septiembre en Melilla. «En septiembre nos casamos en Melilla, he pedido permiso, un descanso, pero en el final voy a estar. Me dicen mucho los compañeros que me ha cambiado el carácter, pero ha sido gracias a ti, Fran. Te quiero», dijo en el programa vespertino. Parece que, finalmente, lo que realizaron el pasado fin de semana fue una celebración para que se conocieran las dos familias.

Además, también se ha animado a publicar su primera foto juntos en redes sociales. Y es que, Kiko Hernández dice haber encontrado «a la persona que más feliz le ha hecho en toda su vida». «Hace tiempo, encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas y a la persona que más quiero en este mundo. Esa persona se llama Fran Antón», ha proclamado.

