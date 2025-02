Kate Middleton regresa a casa tras recibir el alta hospitalaria La princesa ya había retomado parte del trabajo durante su convalecencia en The London Clinic

Joaquina Dueñas Lunes, 29 de enero 2024, 13:52 | Actualizado 21:23h.

Kate Middleton es uno de los miembros de la familia real británica que goza de más reconocimiento y cariño por parte de los ciudadanos británicos. Sus impecables apariciones públicas han hecho de ella un valor en alza para la imagen de la monarquía, por lo que su inesperada operación abdominal ha conmocionado a la población. Una preocupación alimentada por el secretismo entorno a la esposa del príncipe Guillermo, que este lunes ha recibido al alta hospitalaria y continuará con la recuperación en casa, según ha revelado el Palacio de Kensington en un comunicado.

El mensaje oficial recoge que la princesa de Gales continuará con la recuperación en Windsor y habla de «buenos progresos». Además, agradece el trabajo del equipo médico del hospital por sus cuidados y, también, todos los buenos deseos enviados desde todas las partes del mundo.

El pasado 17 de enero se conocía también a través de un texto emitido por el Palacio de Kensington que la princesa de Gales iba a ser sometida a una operación abdominal. La única precisión que se hizo al respecto fue que era una intervención programada que culminó con éxito y que no se trataba de un cáncer. Con el paso de los días, se ha revelado que, si bien la operación había ido bien, algo se truncó en el posoperatorio. Unas complicaciones que llevaron a inducir el coma a la esposa del príncipe Guillermo que tuvo que permanecer intubada. «Su vida ha corrido mucho peligro», apuntaba el pasado fin de semana la periodista y escritora Concha Calleja en el programa 'Fiesta'. «Los médicos tuvieron que tomar decisiones drásticas en esos momentos debido a esas complicaciones que surgieron», añadía.

Más tarde, el periódico 'The Times' publicaba que Kate retomaba el trabajo en la medida de lo posible desde la cama del hospital. El hecho de que decidiera retomar su labor dividió a la opinión pública ya que han sido muchos los británicos que han considerado que está dando un mal ejemplo y que debería estar centrarse en su recuperación.

«Un mal precedente»

Aunque no se ha dado a conocer la naturaleza de la dolencia de la cuñada del príncipe Harry, no se espera que vuelva a los actos oficiales hasta después de Semana Santa. Ante estas circunstancias, 'The Independent' ha valorado la actitud de Kate respecto al trabajo durante su recuperación como «un mal precedente» y ha subrayado la tendencia actual a trabajar durante la enfermedad por miedo a perder el trabajo, entre otros motivos.

De hecho, su marido, el príncipe Guillermo, ha aparcado su agenda institucional para hacerse cargo de sus tres hijos mientras su esposa se está recuperando. El principal objetivo del primogénito de Carlos III mientras Kate ha permanecido ingresada ha sido que su mujer estuviera lo más acompañada posible y que sus hijos notaran lo menos posible la ausencia de su madre.

Por lo demás, el hermetismo en torno a la operación ha hecho que solo haya trascendido una imagen del príncipe de Gales, visiblemente preocupado, mientras conducía su propio vehículo cuando se dirigía al centro médico en el que estaba ingresada Kate y en que ahora también se encuentra su padre, que ha sido sometido a una intervención de próstata.

El comunicado del alta ha llegado cuando los rumores sobre el estado de salud de la princesa comenzaban a proliferar debido al absoluto silencio en torno a su evolución.

Carlos III, de alta por una intervención Carlos III abandonó este lunes la London Clinic tras ser sometido a una invervención quirúrgica en la próstata. Sonriente y acompañado por la reina Camila, el monarca saludó con la mano a las personas que estaban a las puerta del centro médico, entre ellos un grupo de niños. Durante los tres días que estuvo ingresado en la clínica londinense, Carlos III fue visitado en varias ocasiones por la reina y por su hijo Guillermo.

