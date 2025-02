Kate Middleton reaparece emocionada tras finalizar su tratamiento oncológico

Joaquina Dueñas Domingo, 10 de noviembre 2024, 18:17 Comenta Compartir

Kate Middleton ha reaparecido este fin de semana por primera vez después de que en septiembre anunciara el final de su tratamiento de quimioterapia. En la noche del sábado, la princesa de Gales acudió al Festival del Recuerdo en el Royal Albert Hall junto a su marido, el príncipe Guillermo, y el rey Carlos III. Una importante cita en la agenda de los Windsor en la que también estuvieron la princesa Ana y su marido, el vicealmirante Tim Laurence, así como los duques de Edimburgo y la duquesa de Gloucester.

Ya el domingo, Kate se sumó también a los actos en el Cenotaph War Memorial de Londres con motivo del Día del Recuerdo, para conmemorar a los militares británicos fallecidos en el cumplimiento de su deber. Un retorno a los actos oficiales de la princesa que ha estado marcado por otra ausencia, la de la reina Camilla, de baja por una infección pulmonar.

Si en la noche del sábado vimos a una Kate con la melena suelta y sonriente, en el acto dominical la encontramos sobria y contenida, intentando evitar las lágrimas. Con una chaqueta negra de corte militar con las tradicionales tres amapolas rojas, tocado negro con detalles de plumas y velo de redecilla y el cabello recogido, la esposa del príncipe heredero participó en el homenaje a los caídos junto a Shophie de Wessex, duquesa de Edimburgo.

Gesto cariñoso

Durante el Festival del Recuerdo, Kate tuvo a su lado a su marido en todo momento. Sin embargo, en la ceremonia del cenotafio, Carlos III y su hijo Guillermo han participado junto a la princesa Ana y a varios representantes políticos en la ofrenda floral en conmemoración del armisticio de la Primera Guerra Mundial, por lo que la princesa ha contado con el apoyo de duquesa de Edimburgo que la acompañó con un cariñoso gesto mientras abandonaban el balcón desde el que han seguido el acto, posando su mano sobre la espalda de la nuera del rey.

Fue el pasado mes de marzo cuando la Casa Real anunció que Kate Middleton padecía cáncer, sin más especificaciones. Desde entonces, la habíamos visto en público solo en junio en el Palacio de Buckingham para asistir al desfile en honor al cumpleaños del rey Carlos y en la final del torneo de tenis de Wimbledon. En septiembre, se publicó un vídeo desde palacio en el que la princesa transmitía en primera persona que había superado con éxito el tratamiento de quimioterapia, aunque todavía no estaba recuperada plenamente. Desde entonces, ha trascendido que la esposa del príncipe Guillermo tiene previsto retomar sus obligaciones reales primando la calidad sobre la cantidad, eligiendo actos con gran simbolismo e impacto. Su asistencia a las actividades en memoria de los caídos en dos días seguidos ha sido su retorno oficial a la agenda pública.

Pero la alegría no ha sido completa para los Windsor ya que se ha notado la ausencia de la reina Camilla. Un primer comunicado informaba de que tendría una breve baja por enfermedad debido a una infección pulmonar, aunque se esperaba su reaparición para este fin de semana. Un segundo comunicado desataba la preocupación por su estado al confirmar que finalmente no podría participar en los actos del Día del Recuerdo. «Siguiendo las indicaciones de los médicos para garantizar una recuperación completa de una infección respiratoria estacional y para proteger a otros de cualquier riesgo potencial, su majestad no asistirá a los eventos conmemorativos de este fin de semana. Si bien esto es una fuente de gran decepción para la reina, celebrará la ocasión en privado en casa y espera regresar a sus deberes públicos a principios de la próxima semana», rezaba el comunicado.

Un nuevo contratiempo en uno de los años más duros para la monarquía británica. Así lo confesaba el príncipe Guillermo durante su viaje oficial por Sudáfrica donde entregó los Premios Eartshot «Ha sido terrible. Probablemente ha sido el año más difícil de mi vida. Así que tratar de superar todo lo demás y mantener todo en su sitio ha sido realmente complejo», confesaba al tiempo que se decía «muy orgulloso de mi mujer y de mi padre por haber hecho las cosas como las han hecho, aunque desde un punto de vista personal y familiar ha sido brutal».