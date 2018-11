El rapero que dice amar a Donald Trump desprende un olor peculiar. En palabras de su propia esposa, «Kanye huele a persona rica, no puedo explicarlo mejor. Huele como a dinero, no sé. Huele a cosas realmente caras, a lo que debería oler una campaña de perfumes de Saint Laurent». Así se lo ha contado la 'celebrity' a la revista neoyorquina 'The Cut' en una entrevista para promocionar su línea de perfumes KKW Body Fragance.