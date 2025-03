Julián Muñoz seguirá los pasos de Rociito en un documental

Joaquina Dueñas Miércoles, 29 de diciembre 2021, 00:10 | Actualizado 09:53h. Comenta Compartir

El éxito de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' hizo que se barajaran diferentes nombres para reeditar el formato con confesiones inéditas de otros personajes famosos. Uno de los que sonó con más fuerza fue el de Isabel Pantoja, sin embargo, la tonadillera permanece prácticamente recluida en la finca Cantora del municipio gaditano de Medina Sidonia. En su lugar, ha sido Julián Muñoz quien se ha puesto ante las cámaras para ofrecer su versión sobre los años que compartió con la cantante en 'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad'.

Parece que a Isabel Pantoja se le acumulan los frentes abiertos. Al distanciamiento de su hijo, Kiko Rivera, y al fallecimiento de su madre, doña Ana, que la ha dejado absolutamente desolada, se le suman las declaraciones del exalcalde de Marbella que removerá uno de los capítulos más aciagos de su vida que terminó llevándola a prisión.

Vestido de blanco, con camiseta negra, sentado en una silla de madera y delante de una pared desnuda, para poner el foco sobre sus declaraciones, Julián Muñoz, a sus 73 años, se presenta «sincero», «descarando» y «sin tapujos». En el breve avance emitido no duda en asegurar que la tonadillera le «salió muy cara» y ante la pregunta de si le dejó de querer cuando se le acabó el dinero no duda en contestar con un rotundo «claro». «Ha llegado la hora de decir la verdad», sentencia el exalcalde de Marbella. «Se lo digo a ella y a la cara», afirma un Muñoz visiblemente delgado.

El que fuera mano derecha de Jesús Gil y Gil cumple sus últimos años de condena por el caso Malaya en libertad provisional después de que el pasado 1 de junio, la Audiencia Nacional dictara un auto que justificaba esta medida por su estado de saludo. El documento judicial habla de «pluripatología grave e incurable, a la cual se añade la afección oftálmica que ahora padece y que también es incurable».

En la nueva docuserie abundará en los detalles de su relación con Isabel Pantoja y de la operación contra la corrupción urbanística por la que fue juzgado y condenado. La periodista Paloma García Pelayo es la encargada de hacer las preguntas al exalcalde que llevaba tiempo retirado de la vida pública y que actualmente vive con una de sus hijas.

Esta no es la primera vez que Muñoz habla sobre Isabel Pantoja en estos términos ya que en una entrevista publicada en Lecturas no dudó en afirmar que se arrepentía de haber salido con Isabel Pantoja. «No me hubiera separado de Maite, fui un descerebrado», aseguraba. «Era alcalde de Marbella y me creía el rey del mambo por estar con la tonadillera más importante», continuaba, llegando a decir que lo suyo con Isabel fue «un calentón».

Con 'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad', Telecinco espera volver a cosechar un éxito similar al logrado con Rocío Carrasco al ofrecer las confesiones en primera persona de uno de los protagonistas de la crónica social de principios de los 2000. Fue en el año 2003 cuando saltó a la luz el romance entre el alcalde y la tonadillera. Por entonces se las prometían felices y se les veía disfrutar en el Rocío o por las calles de Marbella y de Fuengirola sonrientes mientras pronunciaban aquella célebre frase de «dientes, dientes que es lo que les jode».

La relación terminó en 2009 pero las consecuencias parecen permanecer. La última vez que escuchamos a Julián Muñoz fue en una llamada en directo a 'Sálvame' para pedir disculpas después de increpar a un reportero y dedicarle gestos obscenos. En esa intervención, dijo que no tenía nada que ver con Isabel Pantoja «en ningún aspecto» y reconoció que había visto partes de 'Cantora: La herencia envenenada'. Al ser preguntado sobre dónde está el dinero de la tonadillera contestó: «Eso también me lo pregunto yo». Y añadió: «Cada uno que cargue con su maleta».

