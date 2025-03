Julián Muñoz recuerda cómo Isabel Pantoja le echó de casa

joaquina dueñas Viernes, 21 de enero 2022, 14:19 | Actualizado 14:51h. Comenta Compartir

En la segunda entrega de 'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad', la docuserie protagonizada por Julián Muñoz, el exalcalde abundó en el comportamiento de Isabel Pantoja en el último tramo de su relación. Quizás por las confesiones que estaban pendientes de emitir o por otras cuestiones, coincidía con el ingreso hospitalario del exalcalde por una subida de tensión de la que fue dado de alta horas después. En el programa, que se emitió anoche en el canal de pago Mitele y este viernes se verá en abierto en Telecinco, Muñoz reveló cómo la tonadillera le echó del que había sido su nidito de amor, Mi gitana: «Que te vayas de esta casa», espetó ella, siempre según la versión de él. Una exigencia que además era inmediata, ya que le pidió que abandonara la casa ese mismo momento.

Quien no se libró tampoco de la crítica fue Agustín Pantoja, el hermano de la cantante. Su figura siempre ha estado rodeada de incógnitas y ahora ha sido Muñoz quien ha venido a confirmar algunas de los rumores sobre su persona: «Se levantaba tarde todos los días y no salía al jardín por no gastar zapato», insinuando que es una persona tacaña. Lo describe como «anodino, amorfo y amargado» y dice de él que «es un personaje que el tiempo ha ido modelando para mal, dentro de la amargura. Tú no puedes estar permanentemente controlándolo todo y amargado». Unas palabras que podrían costarle una demanda ya que tanto Isabel Pantoja como su hermano estarían valorando llevarlo a los tribunales.

El programa recogió también lo que supuso para la ciudad de Marbella la llegada de Jesús Gil. El que fuera concejal junto al presidente del Atlético de Madrid confirmó el saqueo al que fue sometido el municipio costasoleño, un extremo ya demostrado en los tribunales. «Jesús Gil trajo a su propio clan», aseguró, y habló de la creación de «un entramado de sociedades en cada área del Ayuntamiento» y del pago y reparto de comisiones.

