Julián Contreras arremete contra Francisco Rivera tras su polémica entrevista

Julián Contreras ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que arremete contra Francisco Rivera por su intervención en el programa 'De viernes', donde por primera vez reconoció los problemas de dependencia de la madre de ambos, Carmina Ordoñez. «Francisco se negó a pagar la clínica de desintoxicación a nuestra madre», asegura al tiempo que apostilla: «Decía que su problema no tenía solución y que era perder dinero».

En el mismo sentido, considera que «Francisco sentía que las adicciones de mi madre le perjudicaban socialmente». Pero Julián no se queda ahí y habla también de los malos tratos que sufrió su progenitora y de los que dice que su hermano mayor «se desentendió».

Además, no duda en definir a su hermano como «un tipo soberbio, clasista y esclavo de un machismo anacrónico». «Se va a ver muy solo. Tiene una corte de lamebotas alrededor muy negativa para él que no va a estar siempre ahí», le augura. Y es que Julián lo tiene claro, la obsesión de su hermano es «el dinero» y considera que «es igual que su hermano Kiko Rivera: los dos despellejan a su madre por dinero. Al final no tienen tantas diferencias». En este sentido, cree que las palabras del diestro en televisión dejaron a su madre como «una yonqui», algo que no le perdona.

Una contrariedad que es mayor al recordar que él se encargó de «costear la clínica de mi madre siendo menor de edad». «Tuve que recurrir a la herencia de mi abuelo. Pagué los ingresos y los gastos de la casa», precisa.