Una jueza cita como investigada por presuntas amenazas a la becaria que denunció a Nacho Cano Lesly Guadalupe deberá declarar el 12 de octubre en un juzgado de Madrid por pedirle al productor 6.000 euros para no llevar los hechos ante la Policía

Mateo Balín Madrid Jueves, 7 de noviembre 2024, 13:28 | Actualizado 14:40h. Comenta Compartir

Una jueza de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigada a la becaria mexicana que denunció al productor y músico Nacho Cano por pedirle presuntamente 6.000 euros para no proceder legalmente contra él tras ser expulsada del musical Malinche. Unos hechos que finalmente fueron investigados por la Policía y que llevaron a la detención del artista y a su imputación por delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Este procedimiento sigue abierto en la actualidad, aunque se ha desinflado tras el último informe exculpatorio de Inspección de Trabajo.

Según la resolución conocida este jueves, la titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, Patricia Jiménez-Alfaro, ha acordado la apertura de diligencias previas por un delito de amenazas condicionales contra Lesly Guadalupe O. F. y la cita a declarar en calidad de investigada el próximo 12 de diciembre.

El pasado septiembre, el entorno de Nacho Cano difundió una serie de conversaciones para mostrar que él habría sido víctima de un chantaje por parte de la becaria mexicana. Ella habría enviado el siguiente mensaje de whatsapp en diciembre de 2023 a un miembro del equipo de producción: "Hablé con mi abogado y me dijo que podría demandarlos por negligencia, discriminación, maltrato psicológico y privación de libertad en el hostal, entre otras cosas".

El mensaje habría continuado así: "Por esto, solicito como gratificación de daños y perjuicios una carta de recomendación de Nacho Cano; 5.350 euros depositados en la cuenta de mi madre en México; y mi estadía pagada junto con las comidas en un hotel u hostal hasta el 15 de enero". Y concluye: "Mi abogado dice que esta petición les saldrá mucho más barato que un juicio, aparte de manchar su imagen. Necesito una respuesta antes de las 6 de la tarde ya que hoy tampoco tendré dónde quedarme y comenzaré a solicitar ayuda por medio de mis redes sociales".

Finalmente, la joven habría elevado la petición a los 6.000 euros y habría ofrecido un acuerdo: "Firmo lo que me soliciten siempre y cuando no perjudique mi carrera o mi persona y listo. No vuelven a saber de mí. Lo garantizo".

"Claro intento de chantaje"

La defensa del que fuera integrante de Mecano entregó a la jueza de la causa que supuso su detención estas conversaciones, las que consideró "un claro intento de chantaje". Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 19, María Inmaculada Iglesias, consideró que este asunto no estaba relacionado con los hechos principales y remitió el escrito a reparto, recayendo en el juzgado que ahora cita a la artista despedida de Malinche.

Por otra parte, estaba previsto que Lesly declarase el pasado 28 de octubre para ratificar su denuncia por la supuesta situación irregular en la que se encontraban trabajando una veintena estudiantes mexicanos en el musical. Pero finalmente la comparecencia se suspendió porque compareció sin abogado.