Jóvenes modistas españoles para el clan Kardashian

Las Kardashian o encantan o espantan, pero lo que no se puede negar es que pocas prescriptoras de tendencias tienen tanta influencia en la actualidad como las populares hermanas. En sus vestidores se mezclan prendas de firmas de lujo como Balenciaga o Dolce & Gabbana con otras de autor menos mediáticas. Entre ellas están un puñado de marcas españolas que tienen en común su fructífero paso por la pasarela de nuevos talentos Allianz EGO, donde se alzaron con el galardón Mercedes-Benz Fashion Talent.

Pepa Salazar fue la primera en recibir este reconocimiento en febrero de 2013. Desde entonces, muchos otros nombres se han sumado a esta constelación de talentos. Una cantera de diseñadores que conforma el presente y futuro de la moda española gracias a su búsqueda de la excelencia, su investigación constante y su apuesta por la sostenibilidad.

Precisamente Salazar ha vestido recientemente a Kim Kardashian para el editorial de una revista de moda. En la sesión fotográfica para la publicación, la líder del clan de las hermanas más conocido del mundo escogió prendas de la diseñadora valenciana gracias a una de sus estilistas, la reputada Sita Abellán, que combinó con piezas de Helmut Lang, Prada o Fendi. «Me hizo mucha ilusión», afirma Pepa Salazar sobre el momento en el que vio a Kim con sus piezas porque «nunca sabes dónde puede acabar tu ropa -que las marcas ceden a diferentes 'showrooms'-. ¡Tuve mucha suerte!». Pero lo de Salazar, que también vistió a Rosalía para su gira mundial Motomami World Tour, es mucho más que un golpe de fortuna.

También tiene a sus estilistas trabajando constantemente la hermana modelo del clan, Kendall Jenner. Su equipo descubrió el trabajo de Fátima Miñana, ganadora del premio Mercedes-Benz Fashion Talent en enero de 2020, «gracias a una cuenta de redes sociales llamada 'Up Next', una plataforma para descubrir a jóvenes diseñadores liderada por Albert Ayal», comenta la modista madrileña.

Kendall optó por unos pantalones de tiro muy alto, tres pinzas en cada pierna y dos bolsillos traseros, realizados en una tela de algodón en tono camel. «¡No me lo podía creer!», exclama Miñana al ser preguntada por la elección que hizo la modelo para una campaña publicitaria. «Muchas veces cedo prendas y no acaban saliendo -especifica-; me sorprendió muchísimo ver a Kendall con mi diseño».

Detalle de los bikinis personalizados de Kylie Jenner y su hija, Stormi. 404 Studio

La plataforma 'Up Next' también ayudó a que la ropa de Anaïs Vauxcelles, fundadora de 404 Studio, llegase a las Kardashian. «Albert Ayal y yo empezamos a seguirnos y a hablar cuando él estaba empezando y todavía tenía muy pocos seguidores». En aquel momento aún no había sacado la colección de 'La Planète Sauvage', con la que ganó el premio al talento en 2021.

«Me pidieron algo exclusivo para Kylie Jenner, por lo que le hicimos un vestido de la colección adaptado a su talla». De ahí también surgió el encargo de un bikini para ella a conjunto con su hija, Stormi.

Repercusión

Kourtney Kardashian, por su parte, adquirió al menos un estilismo de Alejandre, casa candidata al galardón Mercedes-Benz Fashion Talent de la próxima edición, que se celebrará el próximo domingo 19 de febrero en el marco de la Semana de la Moda de Madrid. Allí se defenderá el diseño de autor, la artesanía, la producción local y el reciclaje. La propia Kourtney inmortalizó su 'look' y lo subió a sus redes sociales.

Las integrantes del clan tienen diseños de Dominnico y JC Pajares, aunque no han sido mostrados públicamente por sus protagonistas. Una pena porque en estos casos, cuenta Pepa Salazar, «suele haber más repercusión a nivel prensa, que acaba suponiendo también un ciclo de ventas». Pero la satisfacción de estar en el foco de las Kardashian no se la quita nadie.