José Ortega Cano y Ana María Aldón, reencuentro familiar

Llevan todo el verano enviándose mensajes a través de los medios de comunicación, bien, mediante los reporteros apostados en la calle, bien, en el programa de televisión en el que colabora Ana María Aldón. Desde antes de las vacaciones de verano, la pareja formada por José Ortega Cano y su esposa lleva atravesando una profunda crisis de la que han hecho partícipes a los espectadores. Durante este tiempo apenas habían estado juntos ni compartido casa y, en caso de hacerlo, no habían dormido en la misma habitación. La propia Ana María así lo explicaba. Sin embargo, parece que ha llegado el momento del reencuentro y se les ha visto juntos acompañados por su hijo, José María.

El matrimonio pasó una tarde de compras en un centro comercial preparando la vuelta al cole del pequeño, de 9 años, tal como se puede ver en las fotografías publicadas en exclusiva por la revista 'Hola' en su versión digital. Además del material escolar, compraron al niño una bicicleta, quizás para que afronte con más ilusión el regreso a las aulas.

El pasado domingo, el diestro llamaba en directo al programa en el que colabora su mujer y espetaba: «Debemos ser una familia». Puede que sus palabras hayas surtido efecto o tal vez solo se trate de la vuelta al hogar que ya anunció la diseñadora al asegurar que por su hijo es capaz de «tragar sapos». «Hacemos nuestra vida como mejor podemos llevarla. No voy a maquillar algo que es así. No pasa nada, estamos atravesando esto y lo estamos haciendo de la mejor manera por el bien de nuestro hijo», explicaba la gaditana. Declaraciones que no hacían ninguna gracia a su marido y que este también le reprochaba públicamente. Si es una vuelta definitiva o si se trata del sapo de Ana María, solo el tiempo lo dirá.

