José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo celebran su fiesta de pedida con familiares y amigos

La finca Los Molinillos, a unos 25 kilómetros de Madrid, ha sido el lugar elegido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida y Teresa Urquijo para celebrar su fiesta de pedida de mano en la que han estado acompañados por sus familiares y amigos más cercanos. El primer edil llegaba conduciendo su propio vehículo con una más que amplia sonrisa a la reunión en la que se convertían oficialmente en prometidos. Una cita en la que las familias de los novios han tenido la oportunidad de conocerse y estrechar sus vínculos antes de la boda, que se celebrará el próximo 6 de abril.

Aunque ninguno de los protagonistas ha hecho declaraciones estos últimos días sobre su historia de amor, Almeida confirmó la noticia de su enlace la próxima primavera publicando una fotografía junto a Teresa, nieta de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón- Parma, prima del Rey Juan Carlos, con un mensaje en el que anunciaba: «Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Tersa me ha dicho 'sí'.