Jorge Javier, pendiente del quirófano

Jorge Javier Vázquez podría ser operado de nuevo. El conocido presentador del grupo Mediaset, que en marzo sufrió un ictus que le obligó a pasar por el quirófano, no sabe con certeza si tendrá que enfrentarse a una nueva intervención. Lo ha desvelado él mismo. El problema ha surgido en una consulta rutinaria en la que le revisaron los dos 'stents' que le colocaron. «Hay uno de ellos que tiene un estrechamiento muy leve, de menos del quince por ciento». «Para solucionarlo, deberán colocar otro o una bolita para abrirlo un poco más, pero sin más complicaciones», recalcó. El presentador de 'Sálvame' se mostró tranquilo: «No sé si me tengo que operar o no. Poca gravedad deben haberme visto cuando la siguiente cita la tengo para un mes y pico más tarde».