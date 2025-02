Johnny Depp, desatado después del triunfo judicial contra Amber Heard

Joaquina Dueñas Lunes, 13 de junio 2022, 00:13 | Actualizado 12:05h. Comenta Compartir

Después un mediático juicio que ha durado dos meses con terribles testimonios de agresiones mutuas entre Johnny Depp y Amber Heard, el protagonista de 'Piratas del Caribe' parece estar desquitándose de toda la tensión acumulada. Tras el veredicto en el que ambos eran condenados por difamación, ella a 14 millones de euros y él a 1,8, el intérprete de Jack Sparrow está decidido a retomar su vida con entusiasmo. Ya antes de que se leyera el veredicto se le pudo ver celebrando el fin de la batalla judicial acudiendo a un concierto de Jeff Beck en Gran Bretaña y subiéndose al escenario.

Después del fallo, no ha bajado el ritmo y se ha centrado en disfrutar de su vida y de su faceta de músico. Lo hemos podido ver rodeado de sus fans que le han apoyado durante el proceso de forma incondicional y que inundaron las redes sociales de alegatos a su favor. Un público que le sigue también en los conciertos, como el celebrado en Birminghan donde tuvo un auténtico baño de masas. Para celebrar el éxito, cerró el restaurante indio Varanasi para su grupo de música y disfrutó junto a su amigo Jeff Beck y una veintena de personas de una cena cuya cuenta ascendió a 58.000 euros.

El responsable del prestigioso establecimiento explicó al MailOnline, la página web del 'Daily Mail', que cuando le llamaron para informarle de que Depp quería cerrar el restaurante pensó que podía ser una broma. «Pero luego llegó su equipo de seguridad, inspeccionaron el restaurante y les permitimos quedarse con todo el lugar porque nos preocupaba que otros comensales pudieran molestarlo», dijo.

Su faceta musical le llevará de gira por Europa donde volverá a encontrarse con su abogada, Camille Vasques. Durante las sesiones del juicio se habló de un posible romance entre el actor y la letrada dados los abrazos y gestos de complicidad entre ambos. «Sí, claro que lo abrazaba. Es mi amigo, pero ante todo es mi cliente, y él estaba pasando por algo bien difícil», explicó la letrada en una entrevista a Univisión. «Yo quiero mucho a mis clientes y, además, soy hispana: a mí me gusta abrazar y tocar a la gente», continuó. Eso sí, ha precisado que no hubo nada más: «Besos no, pero sí le daba abrazos porque él los necesitaba». En todo caso, su amistad continúa, aunque ha finalizado el proceso: «Voy a estar este verano en Europa, donde él también va a estar tocando, por lo que me dijo que, si quería, que fuera y le viera tocar», ha comentado.

Este proceso ha tenido un importante impacto en la vida de la abogada ya que además de visibilidad pública, ha sido ascendida en el bufete en el que trabaja, donde se ha convertido en socia. Todo un orgullo para su familia, según ella misma ha contado.

