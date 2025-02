Joaquín Cortés recibe el alta tras una semana en el hospital

Joaquina Dueñas Martes, 11 de abril 2023, 17:24 Comenta Compartir

Joaquín Cortés se recupera poco a poco del susto de salud que se ha llevado en los últimos días. Después de pasar una semana hospitalizado, el bailaor ha sido dado de alta, aunque todavía sin un diagnóstico claro sobre los síncopes que ha sufrido. Lo que sí que le ha sido diagnosticada ha sido una grave neumonía de origen bacteriano. Por eso, a su salida del madrileño Hospital Público de la Princesa, donde le han tratado estos últimos días, ha explicado que todavía le quedan pruebas por hacer. «Aún sigo con un sinfín de pruebas y las que me quedan. Además de la sinusitis y alguna que otra cosa relacionada con los pulmones que puede ser asma, aún no sabemos nada de los síncopes», ha precisado a las puertas del centro sanitario acompañado por su esposa, Mónica Moreno. Animado

Esperanzado con culminar su recuperación en breve, quiere volver a subirse a los escenarios: «Os debo una buena gira cuando me recupere. Gracias a Dios no hay nada que me impida seguir con mi profesión como he llegado a pensar en algún momento», ha dicho. De hecho, ha valorado que «la danza me ha salvado. Y todo lo que ella ha hecho con mi cuerpo porque soy un deportista de élite y por ello nunca he tenido malos hábitos», ha asegurado.

Joaquín Cortés no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer los cuidados recibidos durante los días que ha permanecido ingresado. «Gracias a todos los profesionales que han hecho un gran esfuerzo. Su labor es incansable, incluso en Semana Santa, cuando todo el mundo está de vacaciones. En España tenemos una sanidad pública inmejorable que ha que cuidar», ha dicho.

La dolencia del bailarín comenzó hace ya varias semanas. Según él mismo ha contado en sus redes sociales, «lo que la gente no sabe… ni siquiera mi propia compañía… Es que hace semanas que empecé a estar bastante malo, tenía tos de pecho, cansancio, dolor de cabeza… Aun así, estuve ensayando sin descanso semanas y pude bailar en Madrid en el Teatro Real y en Barcelona en el Liceo».

El artista también recordaba que llevando a su hijo Romeo al colegio empezó a toser y se quedó aturdido mientras conducía. «Me asusté, pero se me pasó», relataba. Peo la cosa no quedó ahí, y unos días después tuvo otro susto en el que perdió la visión conduciendo y tuvo que pedir a su mujer que se hiciera con el volante. Después de varios percances a los que no dio demasiada importancia, Cortés se desvaneció completamente y tuvo que ser trasladado al hospital. «Llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre», explicó en un post en el que daba detalles de su situación y pedía disculpas por haber tenido que suspender su espectáculo en el Kursaal donostiarra.

Ahora, aun sin un diagnóstico definitivo, su objetivo es terminar de recuperarse y poder resarcirse de estos malos momentos sobre las tablas y ante su público.