Joana Sanz rompe definitivamente con Dani Alves: «Cierro esta etapa de mi vida»

G. S. Miércoles, 15 de marzo 2023 | Actualizado 16/03/2023 09:12h. Comenta Compartir

La modelo Joana Sanz confirmó este miércoles su separación del futbolista Dani Alves, en prisión desde enero tras ser acusado de una presunta violación el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. La tienerfeña lo hizo con una desgarradora carta, escrita de su puño y letra, que compartió en sus redes sociales.

«Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos», comienza diciendo.

«Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado», continua.

Y concluye: «Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15».

Un carta que ha colgado en su muro de Instagram casi a la par que una historia en la que, junto al texto de una noticia en la que hablan de los sentimientos de la modelo y cómo está afectando toda la situación a sus contratos, escribe: «Por favor, paren. Basta ya de inventar cosas. Basta ya de tergiversar palabras. Basta ya del acoso mediático. RESPETEN».

Y es que desde que saliese a la luz la denuncia contra el futbolista, la modelo tinerfeña ha visto como sus redes sociales se han llenado de insultos y amenazas, algo que le ha afectado sobremanera. Y más teniendo en cuenta que su madre acababa de fallecer pocos días antes de que su marido fuese detenido.