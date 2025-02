Jessica Goicoechea zanja los rumores y desvela cuándo empezó su relación con Marc Bartra

Joaquina Dueñas Martes, 6 de febrero 2024, 12:22 Comenta Compartir

La modelo e influencer Jessica Goicoechea ha decidido zanjar las dudas sobre el inicio de su relación con Marc Bartra a través de un comunicado en redes sociales. Sus últimas declaraciones al respecto, en las que no hablaba de una fecha concreta, volvieron a sembrar la duda sobre si su amor con el futbolista había comenzado cuando todavía estaba casado con la periodista Melissa Jiménez, con quien tuvo tres hijos, Gala, Abril y Max. «Mi relación con mi actual pareja se inició cuando los dos estábamos solteros y libre de conocernos», ha escrito Goiocoeche en una publicación en Instagram.

La polémica comenzó después de unas palabras en las que la influencer se pronunció sobre el momento en el que había comenzado su relación. «Tampoco sé desde cuándo lo puede empezar a contar porque, claro, desde que nos conocimos… Nos conocimos, pero no empezamos nada serio hasta después de un tiempo. Entonces no sé. No se trata de una fecha totalmente fija. Hubo bastante atracción desde el principio», afirmó en aquel momento la modelo. Fue una imprecisión que despertó rumores en redes sociales y que le han llevado a ser mucho más «exacta». «Un año y seis meses que nos conocimos. Un año desde que se formalizó», ha asegurado en el comunicado. Con todo ello, ha querido dejar claro que «jamás« se involucraría »en medio de un matrimonio y, menos habiendo hijos de por medio».

Temas

Instagram