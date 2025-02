Jessica Bueno cuenta cómo comenzó su romance con Kiko Rivera

Joaquina Dueñas Martes, 17 de octubre 2023, 15:27 | Actualizado 19:49h. Comenta Compartir

Jessica Bueno es una de las concursantes de 'GH Vip 8' que más expectación despierta. Su romance con Kiko Rivera, su inesperada ruptura matrimonial con Jota Peleteiro y su reciente noviazgo con Pablo Marqués la han convertido en una protagonista recurrente del papel cuché y aunque ha venido manteniendo un papel discreto durante el concurso, sus recientes confidencias sobre su vida están dando mucho juego. La modelo ha revelado nuevos detalles de cómo comenzó la relación con el hijo de Isabel Pantoja y de cómo es su relación con Irene Rosales en la actualidad.

Kiko e Irene se conocieron participando en 'Supervivientes 2011', pero su noviazgo no comenzó hasta que no volvieron a España. Fue el hijo de la tonadillera quien lo confirmó también en un programa de televisión, 'Resistiré ¿vale?'. «Le veía como a un amigo. Yo era una niña, él me cuidaba y me llevaba a todos los lados, estaba siempre con él, me hacía reír un montón. Luego, en un momento que él ya sentía por mí, ya estaba enamorado de mí y me dijo que si solo le veía como un amigo era mejor no vernos. Me dio tanto dolor oír eso… Y entonces, pasó».

Pronto llegó su hijo Fran y en ese momento llegaron también las primeras dificultades por la presión mediática que supuso. «Yo iba caminando por la calle y todo fue como un 'boom', hijo de…, nieto de… Yo no quería eso. Toda la prensa quería ver a mi niño y yo nunca voy a negar el saludo, pero se nota cuando alguien viene por el simple hecho del morbo», ha contado.

«Reconozco que me superó un poco. Cuando me separé quise desvincularme de todo, aunque siempre con respeto», ha añadido. Tras su ruptura con el Dj vivió momentos de tensión, pero con el tiempo, la relación es muy fluida, incluida la que tiene con la actual pareja del padre de su hijo, Irene Rosales. «Siempre he querido que mi hijo tuviera relación con su padre, obviamente. Cuando me separé de su padre era un bebé de tres meses. Él, desde que tiene uso de razón, sabe la relación. Vamos, mi hijo es como se tuvieses dos padres, el sabe quién es su padre, pero sentimentalmente tiene otro padre también porque se ha criado con mi exmarido», ha explicado.

Una situación que también se reproduce en el caso de Irene. «Es como si fuese otra madre para mi hijo, lo quiere mucho», ha destacado. Y es que, según ha contado Jessica, el pequeño «se parece mucho a su padre, siempre quiere hacer reír a los demás. Lo ves y dices: 'Es igual que su padre'». Eso sí, con el mismo color de ojos que su madre, según ha puntualizado.

La modelo también tuvo bonitas palabras hacia la que fue su suegra, Isabel Pantoja, a la que lleva años sin ver. «Cuando era más pequeño se iba allí con ellos porque adora a su abuela Isa y a Agustín. Una relación estupenda de abuela y nieto», ha señalado.

Más escueta ha sido sobre el fin de su matrimonio con Jota Peleteiro. No en vano, hace apenas un año que saltó a la luz la ruptura y no ha dudado en confesar que le supuso «un gran dolor». Sin embargo, ahora vive una nueva entapa gracias a Pablo Marqués, que le ha devuelto la ilusión.