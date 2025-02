Javier Santos pedirá el reconocimiento de la paternidad de Julio Iglesias en Estrasburgo

Joaquina dueñas Madrid Jueves, 3 de marzo 2022, 15:56 Comenta Compartir

Tres décadas lleva Javier Santos luchando judicialmente para que el cantante Julio Iglesias lo reconozca como hijo. El julio de 2019, el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia le daba la razón. Aunque el artista se había negado a proporcionar una prueba de ADN, el juez apreció un «parecido físico obvio» entre los supuestos padre e hijo. Sin embargo, en mayo de 2020, dejaba de ser hijo legal del cantante internacional y era revocada la sentencia al apreciar la excepción de «cosa juzgada». Así, en menos de un año veía como su filiación era reconocida y dejaba de serlo. Luego vendrían dos nuevas ratificaciones por parte del Tribunal Supremo y de del Constitucional. A pesar de todo, Javier no se rinde y ha decidido que viajará Estrasburgo para reivindicar su paternidad.

Javier está convencido de que la Justicia terminará dándole la razón ya que existe una prueba de ADN que así lo hace y demuestra su consanguineidad con Julio Iglesias. El análisis no se hizo de forma voluntaria, sino que su abogado, Fernando Osuna, encargó a dos detectives de Miami que se hicieran con material biológico de otro de los hijos del cantante, Julio José Iglesias. Estos profesionales se hicieron con quince objetos que incluían chicles, botellas y servilletas de los que se pudo extraer material biológico que, tras ser analizado, arrojó como resultado una coincidencia del 99,9 por ciento entre los dos supuestos hermanos.

De hecho, Julio José y Javier se conocieron hace años en un viaje que hizo este último a Miami y aunque no tienen ningún tipo de relación, tuvieron una charla cordial. El hijo legítimo del cantante nunca ha mostrado rechazo frontal hacia quien pudiera ser su hermano. Lo último que ha trascendido de la familia es que ahora es Enrique Iglesias quien ha mostrado interés en conocerlo.

Al parecer, los hijos mayores de Isabel Preysler habrían sabido que Javier había enviado al Papa Francisco una carta para contarse su situación. Una de las hermanas de Enrique y de Julio José se puso en contacto con ellos para comentarles este hecho. Aunque no se sabe exactamente quién fue, se presume que pudo tratarse de Tamara Falcó. Al parecer, durante esta conversación para ponerse al día, Enrique mostró su interés por conocer a su posible hermano ya que está al tanto de todo el proceso judicial desde sus inicios.

Javier apenas tenía 13 años cuando su madre, María Edite, le contó que su padre era Julio Iglesias, algo a lo que él no le dio más importancia. Fue su progenitora la que comenzó con la reivindicación judicial y la primera que perdió en los tribunales. Javier siempre ha defendido que tuvo una infancia feliz en la que no echó nada de menos y que lo que quiere es que se reconozca la verdad de su madre, no hacerse famoso. Durante estos años, ha pasado por numerosos estados de ánimo. En alguna ocasión ha reconocido que llegó a odiar a Julio Iglesias, algo que ya superó. Ahora, él tiene su propia familia, su mujer y una hija y junto a ellas piensa seguir con la lucha por el reconocimiento de la paternidad de Julio Iglesias.

