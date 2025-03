Isabel Preysler disfruta de su soltería: «Me estoy volviendo exageradamente egoísta»

Joaquina Dueñas Miércoles, 18 de septiembre 2024, 12:49 Comenta Compartir

Este mes de septiembre la revista '¡Hola!' ha cumplido 80 años desde su primer número y lo ha hecho celebrando una gran fiesta a la que han acudido numerosas protagonistas de la crónica rosa como Ana Obregón, Eugenia Silva, Victoria Federica, Helen Lindes, Norma Duval, Cristina Pedroche o Elena Tablada. Por supuesto, no ha faltado Isabel Preysler que, además, es una de las protagonistas de la portada de este número tan especial en el que cuenta lo que está disfrutando de su soltería llegando a confesar: «Creo que me estoy volviendo exageradamente egoísta. Maniática, incluso, con la necesidad de silencio».

La madre de Tamara Falcó reconoce que está «feliz con la independencia y la libertad que da no tener pareja», una experiencia que no había vivido en décadas. Un estado sobre el que ya dio algunas pinceladas durante la fiesta de aniversario de la revista, donde afirmó: «Estoy encantada y feliz». «Es la primera vez que he estado soltera en mucho tiempo. Desde los 18, casi 19 años. Estoy encantada», añadía.

En este sentido, a sus 73 años, es la primera vez en más de medio siglo que está sin pareja durante tanto tiempo, desde su ruptura con el escritor Mario Vargas Llosa en diciembre de 2022. De ahí que se entienda que sus amigas no terminen de creérselo: «Mis amigas me toman el pelo y me lo discuten, pero yo les digo que soy feliz así. De verdad que lo soy», cuenta a '¡Hola!'.

Y es que, si bien está soltera, está muy lejos de estar sola ya que sus hijos tienen la casa familiar de Puerta del Hierro como su hogar de referencia. Tamara Falcó acude habitualmente ya que es en casa de su madre donde hace su sesión de gimnasia diaria y va a cenar con frecuencia. Incluso tiene acogidos actualmente a los perros de la marquesa de Griñón, con lo que Íñigo bromea llamando a la casa de su suegra la «guardería canina».

También su hija Ana Boyer la visita tanto como puede con sus tres hijos, a pesar de vivir en Doha. De hecho, se quedó en casa de su madre durante su tercer embarazo, en el que, además, estuvo rodando 'Bake Off'. Chabeli también se mudó a casa de su madre para el rodaje de 'Los Iglesias'. Hermanos a la obra', un programa de reformas que ha protagonizado junto a su hermano Julio José que es también un habitual por las estancias de la que en tiempos fue conocida como 'villa meona' al saberse que tenía 13 cuartos de baño.

Así, es imposible que haya tenido en algún momento el conocido como síndrome del nido vacío. «Soy muy afortunada, porque a mis hijos les hace ilusión estar conmigo», reconoce y aunque también señala que le gusta «estar sola, la paz y la tranquilidad», tiene claro que «no puedo comparar todo eso con la alegría inmensa que siento cuando estoy con mis nietos. Esos momentos no los comparo con nada».

Por eso, intenta pasar tiempo con ellos, incluidos los hijos de Enrique Iglesias, el hijo que menos se prodiga por España. Pero eso no es impedimento alguno para mantener la familia unida: «He pasado un verano totalmente familiar. He viajado a Miami y he visto a Enrique y a sus niños. Después, he estado con Chabeli y sus hijos y con Julio, en Madrid y en Marbella», explica una Isabel Preysler soltera y plena de amor.