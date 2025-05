Isabel Pantoja: «Hoy nada me puede arrancar una sonrisa» La tonadillera, que no pasa su mejor momento, acudirá este sábado al Baile de la Rosa de Mónaco cuando cumple 50 años en la música

Joaquina Dueñas Miércoles, 22 de marzo 2023, 16:58 | Actualizado 19:08h. Comenta Compartir

Isabel Pantoja celebra medio siglo en la música y está decidida a celebrarlo, a pesar de que no pasa por su mejor momento. Si bien confiesa que «el momento más difícil de mi carrera fue volver después de fallecer mi marido», ahora también le está costando después de las recientes pérdidas de su madre y de su hermano.

Aun así, lo tiene claro: «El show tiene que continuar, pero para mí dura eso, lo que es el show. Luego estoy en mi casa. Yo me tengo que curar», contó en una extensa entrevista concedida en exclusiva a la revista ¡Hola!. «Cada uno lleva el duelo como lo siente. No siento salir a la calle a no ser que sea trabajo. No tengo ganas», asegura.

Ciertamente, en los últimos años, la tonadillera se prodiga poco y su hija, Isa Pantoja, ha hecho referencia en más de una ocasión a la delicada situación por la que está pasando su madre. Ahora es ella la que lo verbaliza en primera persona: «¿Qué puede arrancarme una sonrisa? Hoy, nada… Pero bueno, a lo mejor mañana, que es otro día, pues puede ser que sí. Pero hoy, precisamente hoy, nada».

Han sido muchos los contratiempos que ha vivido la artista durante estos 50 años en los que se ha sentido «ave fénix muchísimas veces». Una vida trufada de tragedia con la prematura pérdida de su padre y más tarde de su marido, sus problemas con la justicia y los conflictos con sus hijos. Un periplo durante el que siempre tuvo el incondicional apoyo de su madre y del que no se arrepiente. De hecho, ese sería el consejo que le daría a su yo de 20 años: «Haz lo mismo que has hecho, no te arrepientas de nada… De nada… Porque si lo has hecho es porque estaba en tu camino» dice con «rotunda» fe en el destino.

Un destino que ahora va a llevarla al Baile de la Rosa, uno de los acontecimientos más importantes del Principado de Mónaco que se celebra este sábado. Isabel Pantoja recibió la invitación con sorpresa e incredulidad. Cuando su hermano le contó que estaba invitada no lo tomó en serio: «¡Venga ya con la tontería!», recuerda que le dijo. Tan encantada está que piensa enmarcar la invitación.

El acontecimiento, además de por glamuroso, será especial para ella porque siempre ha sentido una conexión especial con Carolina de Mónaco. «Hemos tenido vidas muy paralelas», reflexiona para la revista. «Tenemos la misma edad, pasó lo mismo de la noche a la mañana y, sin conocernos, no nos conocemos todavía, me sentí tan unida a ella en ese momento», cuenta. Quizás en breve pueda saludarla en persona, en todo caso, ya se da por satisfecha con que hayan pesado en ella para poder disfrutar del magno evento monegasco.