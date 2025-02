Isabel Pantoja se derrumba ante el juez antes de su declaración

Joaquina dueñas Martes, 22 de marzo 2022, 15:55 Comenta Compartir

Entre una nube de periodistas, cámaras y micrófonos, Isabel Pantoja volvía a declarar a la Audiencia Provincial de Málaga. Una escena que recordaba a la vivida hace nueve años, cuando la tonadillera comenzaba el periplo judicial que terminó con su entrada en prisión. Sin embargo, mientras en 2013 los ciudadanos se agolpaban en la Ciudad de la Justicia para gritarle «ladrona», ahora, un pequeño grupo de fans le mostraba su apoyo: «Te queremos» y «estamos contigo», se escuchaba.

Ya dentro de la sala, Isabel se enfrentaba a tres años de prisión como cooperadora necesaria en un delito de insolvencia punible por la venta de la casa Mi gitana de la urbanización La Pera, el hogar que compartió con Julián Muñoz en Marbella. El juicio comenzaba a las 10.15 horas y la tonadillera llegaba minutos antes vestida de riguroso negro, con gafas y mascarilla. Sin embargo, nada podía ocultar su rostro de preocupación. Al inicio de su declaración el juez le preguntaba cómo estaba y ella negaba con la cabeza a la vez que empezaba a llorar sin poder controlar sus lágrimas.

Cinco minutos ha permanecido la sala en silencio mientras la tonadillera se recomponía. Luego, Isabel declaraba que no conocía las deudas que tenía su empresa Panriver 56 ni cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo para saldarlas. Todo sucedió mientras ella estaba en la cárcel y fue su hermano Agustín quien se hizo cargo de pagarlas. «Confío en mi hermano porque es la única persona que tengo», ha subrayado cuando el juez le ha preguntado por él. «Lo que mi hermano haya hecho, lo ha hecho bien, confío plenamente en él, moriría por mí y no me haría ningún daño», ha reiterado. «Solo quería salvar mi patrimonio, no me importaba la casa», ha afirmado. Una venta que se cerró mediante un acuerdo extrajudicial del que resultó perjudicado un tercer acreedor que ha sido quien ha vuelto a llevar a juicio a la cantante para defender sus derechos económicos. Por su parte, Agustín Pantoja argumentaba que él solo firmaba lo que le ponían por delante.

En torno a las 13.30 se terminaba el juicio y para evitar nuevas aglomeraciones, permitían a la tonadillera y a su hermano salir directamente en coche por otra puerta. Y mientras eso pasaba en Málaga, en Madrid, en el plató de 'El programa de Ana Rosa', Isabel Pantoja hija pasaba un mal rato viendo a su madre subir las escaleras de la Ciudad de la Justicia. «Revivir esto debe ser horroroso para ella», decía la joven visiblemente afectada. «Me encantaría estar con ella y ayudarla, darle un beso o un abrazo», continuaba entre lágrimas. Su prima Anabel también se pronunciaba en redes sociales lamentando cómo había sido la entrada de su tía que tuvo que ser fuertemente escoltada por la Guardia Civil para acceder al juzgado.

El que parecía totalmente al margen de lo que estaba viviendo su madre era Kiko Rivera que mientras la artista declaraba ante el juez, él publicaba una serie de fotografías besándose con su mujer con una declaración de amor hacia ella: «No sé por qué se empeñan en querer separarnos, no sé por qué se inventan tantas mentiras, no sé por qué no tienen o tanta envidia o tanto odio. Lo que sí sé es que te amo por encima del mundo. Te quiero, cariño».

Su hermano, Fran Rivera, también ha aprovechado su participación en Espejo Público para desquitarse con Isabel Pantoja: «Yo no me alegro del mal que le pase a nadie, pero tampoco me pongo triste. Las cosas son como son», comenzaba. «Las personas malas es normal que les pasen cosas malas. Y esta mujer no es buena. Yo lo vengo diciendo de hace tiempo, pero esta mujer todo lo que le pase se lo merece», afirmaba para terminar afirmando que si la tonadillera no es «la más rica del artisteo nacional» es por «soberbia» y por «la avaricia».

