Isabel Pantoja, baño de masas en Madrid junto a Naiara y su sobrina Anabel

Isabel Pantoja ha vuelto a encontrarse con su público de Madrid después de cuatro años, con motivo de la gira de su 50 aniversario en la música. Una reaparición más que esperada por sus fieles admiradores que ha contado con la colaboración de Naiara, ganadora de 'OT' 2023 y con un divertido momento protagonizado junto a su sobrina Anabel Pantoja. Entre las 12.000 personas que quisieron acompañar a la artista en el Wizink Center, numerosos rostros conocidos como Terelu Campos, Rosa Benito, Juan Peña, Santiago Segura, La Húngara, Hiba Abouk, Marta Flich o Nieves Herrero, que posaron por la alfombra fucsia preparada para la ocasión antes de disfrutar de los temas más conocidos de la artista.

La madre de Kiko Rivera hizo un repaso por sus canciones más emblemáticas ante un público entregado que vivió uno de los momentos más divertidos cuando decidió llamar a su sobrina al escenario. Ni corta ni perezosa, Anabel Pantoja, que ejerce de asistente personal de su tía durante sus conciertos, subió para interpretar una breve coreografía para Tik Tok junto a la tonadillera que en ese momento ya estaba acompañada por Naiara. Tía y sobrina terminaron fundiéndose en un emotivo abrazo.

La noche fue especial para Isabel, que se reencontraba con su público madrileño, después de que su último concierto en la capital tuviera lugar apenas dos días antes de que se decretara el estado de alarma en toda España con motivo de la pandemia del coronavirus en 2020, pero también fue un hito para la ganadora de 'Operación Triunfo' que pudo cumplir su sueño de cantar a dúo con uno de sus referentes. «Me causó mucha impresión escucharla cantar y es precioso lo que oí hacia mi persona de una gran artista que dijo que sería un sueño cantar con Isabel Pantoja. Vamos a hacer realidad ese sueño», la presentó Isabel.

Juntas interpretaron 'Garlochí', acercando así a la generación Z uno de los primeros éxitos de la tonadillera. Antes de ese encuentro sobre las tablas, la zaragozana ya había mostrado su admiración a la sevillana durante los ensayos, cuando no dudó en exclamar incrédula: «¡A tus pies, reina! No me lo creo».

A quien finalmente no vimos subido en el escenario fue a Agustín Pantoja. Todas las alarmas saltaron cuando uno de los músicos que acompañan a Isabel Pantoja publicó un vídeo en el que se veía al hermano de la tonadillera durante uno de los ensayos. Aunque las imágenes fueron eliminadas rápidamente, pronto corrieron como la pólvora haciendo pensar que Agustín volvería a ponerse frente al micrófono con motivo del 50 aniversario de su hermana, algo que no sucedió.

Tampoco estuvieron, ni se les esperaba, los hijos de la cantante, Kiko Rivera e Isa Pantoja, que llevan meses distanciados de su madre. Un cisma familiar tan profundo que no han podido superar ni siquiera en los momentos más importantes como con los problemas de salud del Dj, la boda de Isa o la recién iniciada gira '50 aniversario' de la artista, cuya próxima cita será el 30 de abril en Tenerife.

Al término del concierto, saludos a los fans, besos y mucho entusiasmo. Isabel Pantoja ha salido de Cantora y parece decidida a volver a ponerse el mundo por montera una vez más.