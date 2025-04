Peticiones de claridad sobre quién pagará la compensación del príncipe Andrés

iñigo gurruchaga Corresponsal en Londres Miércoles, 16 de febrero 2022, 10:17 | Actualizado 13:20h. Comenta Compartir

El Palacio de Buckingham, residencia oficial de la corona británica, se ha negado a comentar sobre el acuerdo alcanzado por el príncipe Andrés y su supuesta víctima, Virginia Giuffre, pero la reacción de los medios crea presión para que informe sobre la cantidad de dinero de la compensación pactada y su procedencia. Se estima que supera los 12 millones de euros. Y se da la cifra de 6 millones en gastos de abogados.

Sin confirmación oficial de ningún dato, el 'Daily Mail' expresa «furia por el rescate de la reina», asumiendo que Isabel II contribuirá al pago con los fondos del Ducado de Lancaster, que administra los bienes privados de la Corona. El 'Telegraph' afirma que son 14 millones y, también, que la reina aportará parte del dinero que la demandante tiene que recibir en 30 días para que se archive el caso.

Abogados de Estados Unidos creen que tendrá que publicarse al menos la cifra de la «sustancial donación» de Andrés, prometida en el acuerdo, a la asociación de víctimas de Jeffrey Epstein creada por Giuffre. Por tratarse de una organización benéfica, tiene obligación legal de publicar sus ingresos. Pero el acuerdo anunciado el martes afirma que no se revelará el montante de la compensación.

Según 'The Times', la familia real habría presionado en las últimas semanas a Andrés para que llegase a un acuerdo inmediato, de tal modo que el daño a la monarquía no se prolongase durante el Jubileo de Platino de Isabel II. El desenlace mediante acuerdo es el más común en las demandas civiles en Estados Unidos. Los abogados del príncipe habrían intentado debilitar la demanda de Giuffre con peticiones de pruebas para reducir la ya prevista compensación final.

Vergüenza

Andrés puede alegar que nunca fue juzgado e insistir en su inocencia, pero el daño a su reputación es enorme. El columnista estrella de 'The Sun', Piers Morgan, lo califica de «pequeño cobarde lloriqueante» por acordar una compensación y reconocer el abuso sufrido por Giuffre, tras proclamar su inocencia durante años y parecer dispuesto en las últimas semanas a someterse a un interrogatorio por los representantes legales de la demandante.

Rachael Maskell, diputada laborista por la circunscripción electoral del centro de York, en el norte de Inglaterra, ha renovado su petición de que se le retire el título de duque de York, porque «es una fuente de profundo dolor y vergüenza para muchos habitantes de la ciudad». La retirada de un título de duque no es competencia de la reina. Las dos cámaras del Parlamento tienen que aprobar una ley especial para quitarle el título.

No hay defensa visible del príncipe. Los comentaristas reiteran en cadena que Andrés no puede regresar a la vida pública. Se menciona la excepción de su posible asistencia a un acto en memoria de su padre, Felipe, duque de Edimburgo. Pero se afirma con rotundidad que no puede estar en el balcón del Palacio de Buckingham cuando se conmemore, en junio, el septuagésimo aniversario de la coronación de su madre.