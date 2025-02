Isabel Junot e Inma Cuesta dan la bienvenida al 2023 anunciando su embarazo

Joaquina Dueñas Lunes, 2 de enero 2023, 14:45 Comenta Compartir

El año 2022 cerró con la exclusiva de 'Lecturas' sobre el embarazo de Cristina Pedroche y aunque tanto ella como Dabiz Muñoz lamentaron no haber sido ellos quienes lo contaran en primera persona, ya que había personas de su entorno a quienes no se los habían dicho todavía, están muy contentos con la buena noticia. Pero ellos no son los únicos rostros conocidos que van a recibir a su bebé en este 2023. El primer día de nuevo año ha sido el elegido por Isabel Junot y por Inma Cuesta para contar que están embarazadas.

«Pensaba que este año no podía ser más mágico», escribía en Instagram la hija de Philipe Junot para anunciar que espera su primer hijo junto a Álvaro Falcó, marqués de Cubas, con quien se casó hace ocho meses. «Feliz Año Nuevo de mí y mi barriguita», felicitaba en español y en inglés. Por su parte, Inma Cuesta, que ya es madre de una niña de dos años, publicaba una fotografía presumiendo de tripita con un fabuloso atardecer de fondo. «2023. La familia crece. Nunca un comienzo de año estuvo más lleno de amor y felicidad. ¡Feliz Año Nuevo!», anunciaba.

Carla Barber, la cantante María Isabel, Priscilla Chan, esposa del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, Alice Campello o Ireland Baldwin, hija de Alec Baldwin, se suman a la larga lista de celebrities que aumentarán la familia en este año recién estrenado.