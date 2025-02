«Isabel Ayuso es una especie de Malinche»

Nacho Cano dice que no cree en las siglas, sino en las personas.

Algo débil por la gripe, entre tos y tos, recuerda que le falta poco para cumplir 60 años. Lejos queda la época en la que lucía torso desnudo y sudaba a chorros, rodeado de teclados que tocaba como un poseso. Nacho Cano (Madrid, 1963) se desfondaba cada vez que salía a escena como hombre-orquesta de Mecano. Hace tiempo que no actúa pero se resiste a tirar la toalla. Tras el éxito de su musical 'Hoy no me puedo levantar', se ha metido de hoz y coz en otra aventura. El 15 de septiembre estrenó el montaje 'Malinche' en el recinto ferial Ifema de Madrid. Es una recreación idealizada de la relación que tuvo Hernán Cortés con una joven india -sumamente inteligente y carismática, de una tribu enemiga de los aztecas- que le sirvió de traductora y asesora en la conquista de las tierras del México actual.

-¿Qué significa 'Malinche' en su trayectoria?

-¡El culmen! La música, el público y la vida me han enseñado mucho. En este musical vuelco todo lo que llevo dentro.

-Licencias no faltan en el espectáculo. El idilio entre Hernán Cortés y Malinche llama la atención.

-Este musical es, ante todo, una obra hecha desde el cariño. Se reivindica la fusión y la efusión.

-Ya. Pero lo cierto es que Malinche fue un 'regalo' que Cortés rechazó. Se la dio al capitán Portocarrero y ella se terminó casando con otro militar, Juan Jaramillo.

-¿Quién puede decir lo que sucedió entre Cortés y Malinche? Yo no sé si le llamaba 'churri' y tampoco me interesa averiguarlo. Un hecho está claro: ambos tuvieron un hijo y fueron precursores del mestizaje.

-En todo caso, no negará que era una relación muy desigual.

-A mí me interesa poner el foco en otro aspecto.

-¿Cuál?

-Malinche fue una mujer inteligente, con mucha personalidad, que se ganó el respeto de todo el mundo. Hasta los soldados la llamaban Doña Marina. Dominaba varias lenguas, actuaba como traductora y siempre aparecía junto a Cortés.

-¿En algún momento se reenganchará Chanel?

-¡Sí! Tuvo que abandonar el proyecto por compromisos pero volverá, claro que volverá.

-¿Qué le parece que se haya definido por algunos como «el musical de Ayuso»?

-Lo único que me interesa es la reacción del público. Eso sí, también le digo que no me importa que lo llamen así. Después de todo, Isabel Díaz Ayuso es una especie de Malinche.

-¿Qué le fascina de la presidenta de la Comunidad de Madrid?

-La han querido machacar, incluso desde su propio partido, pero ella resiste. Sus acciones han ayudado al país y no solo a Madrid. Le debemos mucho. Cometerá errores, como todos, pero es una fuente de energía increíble.

-¿Siempre ha sido de derechas?

-Creo en las acciones y las personas, no en las siglas. También admiro a Felipe González, una figura fundamental de nuestra historia. Yo respeto a la gente que piensa y hace.

-El reciente fallecimiento de Modesto Cano, empresario textil y poeta, ¿ha servido para reconciliar a sus dos hijos?

-Para lo que ha servido es para unirme todavía más a mi padre. Me legó su reloj y cada minuto me siento muy, muy cerca de él.