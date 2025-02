Isa Pantoja rompe la relación con su madre: «Quité su foto de casa»

Joaquina Dueñas Miércoles, 17 de enero 2024, 17:07 Comenta Compartir

La ausencia de Isabel Pantoja en la boda de su hija marcó un antes y un después en la difícil relación que mantienen desde hace tiempo. Al ver que su madre faltaba a esta fecha tan especial, Isa Pantoja decidió aumir la situación y seguir adelante con su vida. Así lo ha contado en una entrevista para la revista 'Lecturas', en la que ha confesado que lo que más dolor le produce es que la tonadillera no hable con su nieto.

La joven ha explicado también quer ya no queda rastro ninguno de la cantante en su casa. «Quité la foto de mi madre cuando comprendí que no iba a volver a tener una relación normal con ella», ha asegurado. Al haber roto el vínculo entre ambas, Isa Pantoja decidió que tampoco debía existir entre abuela y nieto. «Si no tenemos esa relación, no quiero que mi hijo pregunte por su abuela más de la cuenta», ha defendido.

La hija de la tonallidera reconoce que la cantante ha tenido oportunidad de hablar con ella y con su nieto, pero «no lo ha hecho». «Quizás, cuando el niño sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para mi hijo la prioridad seré yo, no ella», ha asegurado durante la entrevista.

También se ha pronunciado respecto a la buena relación que Isabel Pantoja mantiene con su sobrina Anabel. «Sé que la relación entre ellas no va más allá de las fotos que publican, luego no hablan. Me da igual verlas», ha indicado la joven.