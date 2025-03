Isa Pantoja, al lado de Dulce en su momento más difícil

Joaquina Dueñas Domingo, 19 de mayo 2024, 14:44 Comenta Compartir

Isa Pantoja lo tiene claro, Dulce puede contar con ella en su momento más complicado. «Vamos a estar ahí con ella», ha dicho la hija de Isabel Pantoja tras leer la entrevista de la que fuera su niñera en la que confesaba la delicada situación por la que está pasando. Un apoyo que ha llegado con una indirecta para su madre: «Al final yo estoy para la gente que me deja estar a su lado. Quien no, pues no. No puedo forzar a nadie». De hecho, la hija de la tonadillera ha revelado en el programa 'Vamos a Ver' en el que colabora que le ha dejado dinero, pero también ha asegurado estar ajena a algunos de los detalles que Dulce ha revelado en la exclusiva de Lecturas, en la que ha confesado haber «tomado pastillas para dejar de vivir».

Sola, arruinada y enferma, con una depresión crónica que dice arrastrar desde que vivió en Marbella con Isabel Pantoja, así es, en resumen, el estado actual de la que ha sido durante años la niñera de los Pantoja y uno de los pocos miembros de su círculo más cercano, que en los últimos años se ha ido cerrando casi hasta dejar a la cantante aislada de los suyos.

Sin ganas de vivir y cobrando el subsidio para mayores de 52 años, que asciende a 480 euros, Dulce lamenta las tres décadas que ha dedicado a Isabel. «Ganaba muy poco y me lo gastaba en ellos. Cuando querían era familia y cuando no querían, no», ha dicho. «Me da mucha pena todo lo que he hecho, he entregado todo mi amor y cariño y no he recibido nada. No me he realizado como persona», ha expresado.

Un tiempo del que, al menos, conserva el cariño y todo el respaldo de la que llama «su niña», Isa Pantoja, que ha confirmado que estará «en los momentos buenos y en los momentos malos».

