La Invitada Perfecta disfrutó de su paso por la Feria de la Belleza y la Moda de Badajoz

Ana Isabel Padilla Macías Domingo, 10 de marzo 2024, 12:44

Durante el presente fin de semana, la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), está acogiendo la 17º Feria de la Belleza y la Moda, que presenta este año como novedad la entrega de sus primeros premios.

Este certamen reúne cada año a diferentes profesionales del sector de la belleza, una importante cita que no ha querido perderse la influencer placentina Sandra Majada, más conocida en las redes sociales como 'La Invitada Perfecta'.

Sandra Majada disfrutó de su paso por el pabellón de moda donde se dieron cita diferentes diseñadores extremeños, enseñando a través de sus perfiles en las redes sociales algunos de los diseños de los que pudo disfrutar en vivo, entre los que había diferentes opciones para novias e invitadas, e incluso moda tradicional extremeñas, entre un sinfín de opciones.

Igualmente mostró el variado repertorio de accesorios, tocados y bolsos con los que se podían completar los looks, enseñando también su paso por el área motera «este rollo ya sabéis que soy muy fan», señaló la influencer.

La Invitada Perfecta asistió a diferentes eventos en la feria, como a la presentación de la nueva colección 'Dymond Collection', donde disfrutó de una exhibición de técnicas de corte y coloración con Pino Troncone y Orlando Orlandi, de Sun Sea Academy, Premio Mundial de Pelquería a la 'Mejor Colección del Año 2023', así como al desfile de José Perea Designer, «diseñador cordobés con claros detalles andaluces en sus diseños», como señaló en uno de sus reels donde mostró algunos de los diseños que pasaron por la pasarela pacense.

La placentina posó en el photocall de la feria tras ser maquillada y peinada y mostrando un fabuloso vestido de Zara, un vestido midi satinado con cuello redondo y manga corta que se completaba con un favorecedor nudo delantero en la cintura y que se puede encontrar en la web de Zara por 39,35 euros, si bien todo apunta a que se agotará rápido, ya que en algunas tallas ya no está disponible.

El final de la Feria de la Belleza de Badajoz de Sandra Majada estuvo 'pasado por agua' debido a las lluvias que barrieron la comunidad este fin de semana

«Me ha caído tal tromba de agua de la feria al coche que me he tenido que cambiar de ropa, el peinado de Juan se me ha estropeado completamente, el paraguas se me ha roto porque hacía aire tremendo, pero que me voy muy feliz de ver las cosas tan bonitas que se hacen en mi tierra», señaló la influencer, a lo que añadió «yo creo que los extremeños estamos un poquito acomplejados y a veces se nos reconoce más fuera que dentro y es tan importante hacerlo como contarlo, asique yo he sido esta pequeña ventanita hasta el resto de España, del mundo, y me voy feliz», «me voy muy orgullosa y viendo el talento que tenemos en mi tierra que yo creo que es fabuloso».