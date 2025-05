Íñigo Onieva: «No le hagas daño, cuídala y no le falles»

joaquina dueñas Domingo, 18 de diciembre 2022, 12:46 Comenta Compartir

Parece que Íñigo Onieva no había perdido la esperanza en reconquistar a Tamara Falcó hasta que ha salido a la luz la relación entre la marquesa y un amigo común de la expareja, Hugo Arévalo. Esta revelación hizo que un despechado Íñigo se dirigiera a él a través de un chat de grupo en términos muy poco apropiados, tildándolo de «rata» y hablando de «traición». Al conocerse el contenido del duro mensaje, ha decidido rebajar el tono y pedir a la nueva ilusión de su exprometida: «no le hagas daño, cuídala y no le falles».

«He utilizado expresiones que son más una forma de hablar y desahogarme fruto del dolor, y me retracto de ese tono. Lo siento por ello y pido disculpas. No me retracto, obviamente, en lo referente a la traición ni nada respecto a la clase de tipo que eres», ha escrito. «Espero que vayas más allá de tus propios intereses y tu ambicionada escala social. Ya dejo las comunicaciones por aquí. Al resto de amigos del grupo, no os sintáis en medio de nada. Ninguno. Amor a todos y felices fiestas», se ha despedido.

Y es que el otrora prometido de Tamara Falcó confirmó a los reporteros que no solo Hugo Arévalo era amigo de ellos, sino que le habían propuesto que fuera el padrino del primer hijo que tuvieran en común. De hecho, Íñigo sospecha que el empresario habría estado minando su relación y filtrando informaciones a la prensa. «No es solamente que no seas hombre, sino que eres una mierda de ser. Te has metido en nuestra relación, incluyéndote en todos nuestros viajes y planes», acusaba en su primer mensaje que ahora ha querido matizar sin dejar de sostener la misma opinión sobre su examigo.

Temas

Tamara Falcó