Íñigo Onieva entona el 'mea culpa' y pide perdón a Tamara Falcó

redacción Domingo, 25 de septiembre 2022, 16:31 | Actualizado 22:05h. Comenta Compartir

Íñigo Onieva admite la infidelidad. El empresario ha emitido un comunicado tras el revuelo por la filtración de un vídeo en el que besa a otra mujer hace semanas en un conocido festival. El joven ha entonado el 'mea culpa' reconociendo los hechos y pidiendo perdón no solo a Tamara Falcó, sino a toda su familia por el daño que está haciendo. No tira la toalla y vuelve a proclamar su amor por su ya exprometida: «Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño».

La marquesa de Griñón anunció hace unos días a través de sus redes sociales que se iba a casar con Onieva. Lo hizo con una foto en la que mostraba en primer plano su mano con el anillo de pedida mientras se da un tierno beso en los labios con su pareja, Íñigo Onieva. «Soy muy feliz, en eso se resume…», comienza.

Tras esa publicación, la hija de Isabel Preysler confirmó también la feliz noticia en el programa 'El Hormiguero', anunciando que el próximo 17 de junio de 2023 daría el 'sí quiero' en una boda por todo lo alto en 'El Rincón', palacio que ha heredado de su padre. Sin embargo, la felicidad ha sido efímera.

Después de trascender el vídeo en el que su prometido besaba a otra mujer, Tamara Falcó eliminó la publicación nupcial de sus redes sociales. Dejando así clara su ruptura con el empresario.

Temas

Tamara Falcó