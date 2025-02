Íñigo Onieva da la cara y vuelve a pedir perdón a Tamara Falcó

joaquina dueñas Madrid Domingo, 9 de octubre 2022, 19:40 | Actualizado 21:46h. Comenta Compartir

Era una de las reacciones más esperadas. Después de su escueto comunicado en redes sociales en el que pedía perdón a Tamara Falcó y reconocía que se había equivocado, parecía que a Íñigo Onieva se lo había tragado la tierra. Por fin este domingo ha salido a comer con su familia y ha decidido dar un paso al frente. Ya sus abogados habían desmentido oficialmente que hubiera estado de fiesta tal como se había publicado y en su breve comparecencia volvía a confirmarlo al tiempo que reiteraba su solicitud de perdón a su exprometida.

Onieva comenzaba agradeciendo el «apoyo incondicional» de su familia «en esta situación tan difícil». Una familia que mostraba su respaldo de manera presencial, con su madre al lado y sus hermanos detrás de él. Por eso ha comenzado pidiendo «respeto para mi familia, mi madre y mis hermanos». «Siento mucho que estén pasando por esto y tengan que sufrir las consecuencias de esto, el acoso que están viviendo cada día me entristece mucho porque no se lo merecen», continuaba.

Con semblante serio, aprovechaba para «pedir de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta, es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, de haberle hecho daño y de haberle fallado». «Si ya es duro de por sí haberla perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo lo complica mucho más, por tanto, no tengo nada que celebrar», decía al tiempo que desmentía las informaciones sobre su asistencia a una fiesta secreta en Madrid.

«Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia, con mis amigos íntimos», señalaba volviendo a agradecer la presencia de los suyos tanto en el plano personal como en el laboral. «Lo único que quiero es que esto acabe lo antes posible, no somos villanos ni héroes, solamente personas que cometen errores», terminaba, rogando encarecidamente respeto para él y para su gente.

Un mensaje breve, calmado y preciso en el que no ha admitido preguntas y en el que ha aclarado cada uno de los puntos que quería abordar y sobre los que se ha venido hablando durante las últimas semanas. Tras su comparecencia ante los reporteros, el joven se dirigía a la casa que compartía con su exnovia donde todavía seguía aparcada su moto para terminar de recoger algunas de sus pertenencias, según señalaban los periodistas que seguían sus paso. Ahora solo cabe esperar si esto es el principio del fin del culebrón Tamara-Íñigo o si es solo un capítulo más del escándalo del otoño.

Temas

Tamara Falcó