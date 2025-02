Muere Elena Huelva, la 'influencer' que visibilizó la lucha contra el cáncer en las redes sociales

joaquina dueñas Martes, 3 de enero 2023, 13:15 | Actualizado 21:08h. Comenta Compartir

La 'influencer' sevillana Elena Huelva falleció este martes a los 20 años de edad. La joven sevillana conquistó las redes sociales visibilizando su lucha contra el cáncer y reivindicando más fondos para investigar esta enfermedad, siempre bajo el lema 'mis ganas ganan'.

La joven padecía sarcoma de Ewing que le diagnosticaron en 2019, cuando apenas tenía 16. La triste noticia la ha confirmado su familia a través de las redes sociales de la joven. «Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. #MisGanasGanan. Gracias por todo», se lee en la publicación de Instagram.

El lunes, Elena Huelva publicaba en sus historias de Instagram un escueto mensaje que hacía saltar todas las alarmas: «Os quiero», escribía la sevillana con letras blancas sobre fondo negro. A principios de diciembre la joven anunció que el cáncer que padece se había extendido por la tráquea y que las cosas no estaban «yendo bien», la preocupación sobre su delicado estado de salud ha sido máxima.

Ella misma confirmó este martes que estaba pasando por momentos muy complicados: «Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien». «Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados, cada vez más, pero como sabéis, yo soy más fuerte y más complicada», escribía bajo una fotografía en la que aparece su mano rodeada de las de sus familiares.

Sarcoma de Ewing

Elena Huelva es una de las 'influencer' que ha dado visibilidad al cáncer despojando a la enfermedad y a sus consecuencias de los tabúes que arrastra desde siempre, especialmente en personas jóvenes. A los 16 años fue diagnosticada con sarcoma de Ewing, el mismo tipo de cáncer que le detectaron a los 25 años a Álex Lecquio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio, y que se da con más frecuencia en niños y adultos jóvenes, como es el caso.

Desde el principio, Elena decidió contar la evolución de su enfermedad en redes sociales y mostrar el día a día del tratamiento, los altibajos, ingresos y salidas del hospital. Convirtió en viral, y en el título de su libro autobiográfico, su frase 'Mis ganas ganan', animando a enfocarse en el presente afirmado siempre: 'Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente'.

Entre sus más de 800.000 seguidores, numerosos rostros conocidos que en todo momento se han volcado con ella desde las redes sociales, pero también compartiendo hermosos momentos. Sara Carbonero, Aitana, Manuel Carrasco, Paula Echevarría, Santiago Segura, Eva González, India Martínez o Ana Obregón se encuentran entre los famosos que la han apoyado y que se han confvertido en sus amigos. «Tenerte en mi vida y quererte ha sido lo mejor que me ha pasado en este 2022», le escribía Ana Obregón tras conocer el fallecimiento. Y le hacía dos promesas, «cuidaré de tu madre y de tu hermana. Las acompañaré en su duelo» y «seguiré con la fundación de mi hijo financiando investigaciones contra el maldito sarcoma de Ewing».

Las últimas sesiones de radioterapia la permitieron abandonar el hospital y recibir en casa el 2023, pero los mensajes que enviaba su familia no eran nada alentadores. «Mi niña de mi alma. Como me decías en tu dedicatoria de tu libro, 'No te suelto la manita…' Nunca te la solté. Siempre mi amor. No la hay más buena. Ejemplo de buena persona, ¿se puede decir más? Te quiero y te quiero», escribía su padre, Manuel Huelva, con una foto de su mano agarrando la de su hija. Su hermana, Emi, también ha publicado un emotivo vídeo en el que ella, siendo niña, abraza y hace mimos a una Elena bebé.

La manera de convivir con la enfermedad y de seguir adelante desde la vitalidad ha convertido a Elena Huelva en un referente de la visibilización del cáncer, colaborando en proyectos como el de los Baby Pelones de Juegaterapia para quienes ha diseñado uno de los muñecos cuya recaudación se destina a sostener los diferentes proyectos de la fundación. El propio Álex Lecquio, el tiktoker Charlie o el marbellí Pablo Ráez, que consiguió que se multiplicaran las donaciones de médula ósea un 1.200% en la provincia de Málaga en 2016, son algunos de los jóvenes que han favorecido la investigación de la enfermedad y la implicación de la sociedad gracias a su influencia en redes sociales.

