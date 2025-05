Infanta Cristina: «Ni reconciliación ni perdón»

J. Dueñas Miércoles, 23 de febrero 2022, 10:40 | Actualizado 17:04h. Comenta Compartir

La infanta Cristina parece cerrar definitivamente la puerta a una posible reconciliación con su todavía marido Iñaki Urdangarin. Desde que se publicaran las primeras imágenes de Iñaki Urdangarín paseando de la mano de una joven rubia desconocida, son muchas las especulaciones que se han hecho sobre cuál sería el presente y el futuro del matrimonio de la infanta Cristina. Ahora, la revista Lecturas asegura haber tenido acceso a la postura de la hermana del rey Felipe VI y parece tenerlo claro: «No va a haber reconciliación ni perdón». La periodista Pilar Eyre es la encargada de trasladar la versión de la hija pequeña del rey emérito que recuerda que no ha sido ella la que ha fallado.

Las idas y venidas de los protagonistas a Ginebra y Barcelona y un comunicado que hablaba de «interrupción del matrimonio» y no de separación o divorcio, hicieron que muchos se plantearan que la hermana del rey podría estar considerando perdonar a su marido. Más aun sabiendo que esta no habría sido la primera vez que Iñaki mantenía relaciones extramatrimoniales.

Además, el hecho de que Cristina siga llevando la alianza de casada parecía respaldar esta opinión. Sin embargo, parece que no tiene nada que ver con su interés por seguir casada. «Respeto la institución del matrimonio, llevo el anillo desde hace casi veinticinco años y lo voy a seguir llevando hasta que me divorcie, ¡quiero que el mundo sepa que yo no tengo nada de qué avergonzarme!», sería la explicación ofrecida por Cristina.

La infanta sigue con su vida en la que su prioridad son sus cuatro hijos, Juan, Miguel, Pablo e Irene, y todas las decisiones que ha venido tomando en los últimos años han tenido siempre que ver con el bienestar familiar, por encima de su estabilidad personal y de cómo podrían afectar a la Familia Real.

Y mientras ella se refugia en sus hijos, la revista Hola publica las pruebas de que, lejos de lo que parecía, Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia siguen adelante con su relación. Lo último que sabíamos es que él había viajado a Barcelona para encontrarse con su mujer y que Ainhoa había pasado una jornada de ocio con su marido y con sus hijos por lo que todo apuntaba a que su romance había quedado en agua de borrajas.

Sin embargo, la publicación saca a la luz unas imágenes en las que se les ve acudiendo a la misma escuela de yoga, eso sí, entrando y saliendo por separado. El reportaje muestra que la pareja coincide en el interior e incluso hay unas instantáneas en las que parece intuirse un beso, gesto que confirman los fotógrafos allí apostados. Hola también asegura que el pasado viernes 18 de febrero Iñaki y Ainhoa hicieron una escapada, aunque no se conoce cuál fue el destino, de la que regresaron el domingo por la tarde a Vitoria.

Estas nuevas informaciones parecen dejar claro que no hay vuelta atrás en la separación de la infanta y de Iñaki, aunque el abogado de él, Mario Pascual Vives, llegaba a asegurar en una entrevista radiofónica que el comunicado emitido por el matrimonio en el que hablaba de «interrupción matrimonial» no significaba que hubiera «cese, ni una separación, ni un divorcio, sino un tiempo que ellos se dan». A este respecto, Pilar Eyre precisa que «Cristina quería anunciar el final de su matrimonio, pero Iñaki le suplicó que solo informaran de que habían interrumpido su relación» ya que hablar de divorcio podría complicarle sus dos años de libertad condicional.