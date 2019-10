«Igual me animo a retransmitir la exhumación de Franco» «Para ligar siempre he sido nefasto, me quedo sin palabras». :: hara amorós (LVP) Ibai Llanos Comentarista de la Liga de Videojuegos Profesional«He llegado a relatar hasta concursos de tortazos, pero nunca narraría sexo en directo, ahí me corto» ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 20 octubre 2019, 11:43

«¡Llega el cocodriloooo, llega el cocodrilo sacamuelaaaaas!», truena casi al borde del infarto la voz cavernosa de Ibai Llanos retransmitiendo un partido de la Liga de Videojuegos Profesional (Grupo Mediapro). Este bilbaíno de 24 años, que en lo personal le va el Eibar y en lo profesional acaba de fichar por el modo Volta de Fifa 20, era hasta hace cuatro días un estudiante sin expectativas... Hoy está considerado el mejor 'caster' de internet. En el último 'Fun & Serious' de Bilbao recaudó 80.000 euros con su torneo benéfico.

-¿Cómo lleva ser un ídolo?

-No sé si lo merezco, pero me hace feliz. Más que los vídeos chorras que hago en las redes, lo que de verdad me ilusiona es que se valore mi narración. Al final es de lo que llevo viviendo más de cuatro años.

-¿Ya le pagan como el crack que es?

-Je, je... Bueno, algún regalo le he hecho a mi hermano pero todavía estamos bastante lejos de lo que se maneja en otros sectores. Al final, mientras nos dé para vivir y hacer vida normal...

-¿Sigue poteando por Deusto?

-Sí. Y algún señor mayor me reconoce porque mi abuelo debe de ir contando por ahí a lo que me dedico.

-Modo Volta es fútbol callejero. ¿Ha jugado mucho en la calle o es más de sofá y 'Play'?

-Pues, aunque mi físico actual diga lo contrario, yo he sido de jugar al fútbol en la calle y en el caserío que mi abuelo tiene en Nabarniz, cerca de Gernika. Mis amigos y yo poníamos las sudaderas en el suelo y hacían de portería.

-¿Rompió muchas lunas?

-Algún balonazo a una persiana o a la fachada del bar siempre cae... Luego salía el camarero gritando.

-Le han pedido que retransmita en directo la exhumación de los restos de Franco.

-Me llegó una oferta un poco loca y puede ser relativamente divertido. A lo mejor me animo.

-¿Lo narrará en plan «Sale la momia al terreno de juego...»?

-Ja, ja, ja... Prefiero reservármelo. Un mago nunca revela sus trucos. Pero sí, lo narraría con estilo deportivo. He retransmitido hasta concursos de tortazos. Hago directos en una página y narro ahí todo tipo de cosas que me sugiere la gente. Me encanta inventarme expresiones, el nombre, la nacionalidad, o traducir a un presentador que habla en ruso.

-¿Ligando tiene tanta labia?

-Qué va. Yo ligando he sido nefasto, un tío muy tímido. Justo ahí me quedaba sin palabras.

-Pues le han ofrecido narrar sexo en directo...

-Ya, pero ahí me corto totalmente. Hay gente que no tiene filtro. Pero yo sexo no voy a narrar. No estoy tan loco.

-Ha anunciado por las redes que se quiere casar. ¿Es otra de sus bromas?

-Qué va. De repente me han entrado unas ganas tremendas de hacer una boda, todo mi entorno se está casando, está teniendo hijos... Soy muy joven, pero más adelante me gustaría una buena boda en Bilbao.

-¿A usted quién le gusta ser en el mundo virtual?

-A mí el personaje que más me gustaría ser en el mundo virtual es mi padre, pero como no está...

-¿Le admira más que a Messi o a Benzema?

-Sí. A mi padre, a mi madre, a mi abuelo... Como ahora vivo fuera, soy un nostálgico de la familia.

-«Hace tiempo que dejé de entender mi vida», ha escrito en Twitter.

-Es que me pasan cosas que jamás habría imaginado, como conocer a personajes famosos o hacer muchos viajes, empezar a ganar dinero, dedicarme a esto, que la gente me pida fotos por la calle...