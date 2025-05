Malú: «Mi ideología no se ha sabido nunca»

Arantza Furundarena Domingo, 4 de septiembre 2022 | Actualizado 05/09/2022 13:18h. Comenta Compartir

Cumplió los 40 en marzo y se declara feliz por haber logrado fusionar a la Malú «del moño, la miedosa, la insegura» con la Malú dura y fuerte que se sube al escenario. Pero en el terreno personal, María Lucía Sánchez Benítez sigue poniéndose la coraza. «Dicen tantas cosas sobre mí...» La cantante actuará el 10 de septiembre en el Bilbao Arena con su gira «Mil batallas».

–¿Está especialmente guerrera?

–Siempre he estado guerrera y surfeando mis miedos. Pero este disco ha sido como una terapia. La batalla que más daño me ha hecho en la vida, y la más fácil de librar, ha sido conmigo misma. Esa exigencia mía, ese perfeccionismo tan extremo no me permitía disfrutar de lo que hacía.

–Vamos, que ha sido su peor enemiga.

–Sí, pero lo he superado. De una forma muy natural e inconsciente. En la gira anterior me rompí todos los ligamentos del tobillo. Por primera vez en mi vida tuve que parar y eso me llevó a convivir con esa Malú del moño, a la que dejas en casa porque es más vulnerable, miedosa e insegura. Antes pasaba más tiempo con la Malú fuerte, con ese personaje que te vas creando. Pero al final se han fusionado. Ahora disfruto de cada cosa que hago. Es brutal.

–¿Le ha costado volver a las giras ahora que es madre?

–Mucho, pero mi hija ya tiene dos años y le hago como veinte 'FaceTime' al día. Ya habla y te dice: «No, mamá, no te vas». O que quiere cantar conmigo...

–¿La sacaría al escenario?

–No. Una de mis obsesiones es que viva una vida lo más normal posible. Hay algo en esta sociedad que a mí me ha emocionado mucho y es que cuando estás con tu hija te respetan de otra forma. Puedes ir a un parque de bolas y ser una madre más.

–En lo demás, está en el ojo del huracán, que si suspende un concierto, que si se separa...

–El concierto cancelado en Castellón no fue por nosotros. Fue el promotor. Pero cantaré allí. De lo otro, trato de estar lo más al margen posible. Por salud mental. Si estás pendiente de todo lo que dicen te destroza un poco el alma. Y es innecesario.

–¿Se paga un precio por ser pareja de un expolítico?

–En una era en la que nos peleamos para que el amor sea libre, al margen del género y de lo que sea, lo lógico es que sigamos esa línea en general.

–Que no se le juzgue por con quien está o por su ideología.

–Bueno, es que mi ideología no se ha sabido nunca, en ningún sitio ni en ningún ámbito. Y sin embargo dicen tantas cosas... Hay gente que habla sobre mí con una seguridad abrumadora.

–Pero le preguntaba si ha pagado un precio...

–Creo que hemos pagado un precio yo, mi pareja, mi familia, nuestros amigos, nuestros padres. Todos. Pero realmente lo pagas si dejas que eso te afecte y te haga daño. Yo todo aquello que me impida disfrutar de mi hija, de mi vida, de mi felicidad o de mi paz, lo quiero fuera.

–Ahora que se habla de la ley de salud sexual, ¿una artista se sube al escenario aunque le duelan los ovarios?

–Yo llevo toda mi vida subiéndome con dolor de ovarios, porque empecé con 15 años. Pero es verdad que a veces te destroza y te obliga a parar. Y me parece muy bien que esa mujer tenga derecho a no trabajar y que lo decida ella. En mi caso, me he subido al escenario con una vesícula reventada, con cólicos nefríticos, con 40 de fiebre... Mientras pueda estar ahí encima, voy a estar. Siempre he actuado así.