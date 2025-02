Un icono de estilo más allá del rosa

Gloria Salgado Madrid Domingo, 23 de julio 2023, 00:21 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

Barbie se dio a conocer el 6 de marzo de 1959 con un bañador a rayas blancas y negras. Sin embargo, el rosa acabó tiñendo su universo. Un universo alrededor del que pivotan todas las tendencias del momento. Curiosamente no fue la recién estrenada película sobre la muñeca más popular del mundo el inicio de la tendencia conocida como 'Barbiecore', que va más allá de un color. En marzo 2022, meses antes de que se viralizasen las primeras imágenes de la cinta, el rosa en su tonalidad más vibrante tomó los armarios gracias al director creativo de Valentino, Pierpaolo Piccioli,y su desfile monocromático en París, que desató la pasión por el que se denominó 'Pink PP', ya convertido en color Pantone.

Y es que Barbie no siempre ha marcado tendencia, sino que siendo fiel a su estética, «se ha hecho eco de los fenómenos más destacados de la moda de cada momento, aunque sí es innegable que marcó un cambio de tendencia importante en cuanto al tipo de muñecas utilizadas por las niñas. Pero en cuanto a la moda, creo que no hace más que reproducir un ideal estético que se consolida en los años 50 y no ha dejado de estar presente desde entonces», comenta Juan Gutiérrez, responsable de la colección de indumentaria del siglo XX del Museo del Traje.

El experto define el 'Barbiecore' como «una nueva vuelta de tuerca a ese ideal hiperfemenino de los años cincuenta, vinculado a la potenciación del color rosa como marcador de género y a la belleza y sensualidad como principales herramientas de las mujeres para convertirse en personas exitosas. El cambio está en que, con la profunda revisión de los roles de género que vivimos, ese ideal no es solo femenino y, por otro lado, no conlleva ya un arquetipo de mujer pasiva en un mundo dominado por hombres, sino que se abre a otras posibilidades que la propia Barbie ha ido tocando a lo largo de su historia, reflejando siempre los cambios sociales».

Mattel da luz verde a más de un centenar de licencias para llevar la estética de Barbie a multitud de ámbitos

«En origen -continúa Juan Gutiérrez- se diría que es una réplica del de Jayne Mansfield: opulencia con un punto hortera, hipersensualidad ajustada a los deseos masculinos, feminidad estereotipada, con una presencia abrumadora del rosa fucsia (un color que puede interpretarse como la opción más sexualizada dentro de la gama de tonos rosas) y una estética entre preppy y cursi que ya se ha convertido en un verdadero arquetipo... un modelo que en algún momento pareció pasarse de moda, pero que conserva su vigencia a pesar de todas las controversias».

Símbolo global

La muñeca nació con el objetivo de mostrar a las niñas que podían soñar con algo más que la maternidad. No en vano, Barbie se convirtió en astronauta en 1965, cuatro años antes de que Neil Armstrong pisara la luna. Pero es solo una de sus más de 200 profesiones, con sus respectivos estilismos, desde 'gamer' a apicultora. «Barbie sigue demostrando que su influencia en la sociedad va más allá del juguete. No sólo ha inspirado a generaciones a soñar en grande, sino que también ha desafiado estereotipos sobre los roles de género y los estándares de belleza, empoderando a las niñas», explica André Moreira, responsable de productos de consumo para Mattel Iberia.

Y, sí, su éxito es indudable, como demuestra que «muchas marcas han querido sumarse a este momento tan especial y es también gracias a ellos que este será definitivamente el verano de Barbie. Contamos con más de cien acuerdos de licencias en categorías como moda y belleza», cuenta Moreira acerca del apogeo del símbolo que conecta con audiencias de todas las edades, elevando su pequeña figura a icono cultural global.

Temas

Moda

Zara