'Iceboy' Leo Borg golpea la bola durante un partido el pasado mes de octubre. El hijo de Bjorn Borg es una de las mayores promesas del tenis sueco. El año pasado se marchó en cuanto pudo de un torneo prestigioso harto de que le siguieran todo el día

No lleva la célebre cinta del pelo ochentera de su padre, ni una muñequera en cada mano, y, por supuesto, su raqueta no es de madera. Pero Leo Borg, a quien le gusta calarse una gorra del revés, recuerda a su padre, el mítico Bjorn Borg, por su pelo largo y rubio, los ojos azules y su fina figura. Solo tiene 15 años pero su progresión en el tenis ha hecho que mucha gente empiece a hablar de él.

Leo Borg hace un poco más de ruido cada año. Ahora, a los 15, recién coronado como el mejor jugador sub 16 de Suecia, ya no hay marcha atrás y todo está pensado para que este adolescente intente hacerse un hueco en el circuito. En verano dejará los estudios y comenzará a jugar torneos por todo el mundo para intentar ir adquiriendo experiencia, puntos ATP y, de paso, irse familiarizando a vivir a la sombra de una leyenda del tenis que ganó once torneos del Grand Slam y que llegó a ser el número uno durante 109 semanas consecutivas (entre 1979 y 1981).

Lo de las comparaciones no es un asunto menor. Su madre, la tercera mujer del campeón sueco, intentó encauzarle durante sus primeros años de vida por otros deportes. No quería que tuviera que soportar la pesada carga de ser el hijo de Borg. Pero a los diez años, Leo le dijo a Patricia: «Mamá, yo quiero ser tenista».

15 años. Nació el 15 de mayo de 2003 en Estocolmo. Es fruto del tercer matrimonio de su padre. Campeón sub 16. Acaba de ser premiado como el mejor jugador de Suecia de su edad y se confirma como una gran promesa. Actor. Interpretó a su padre (la etapa de niño) en la película 'Borg vs McEnroe'.

Intentan llevarlo con naturalidad, pero no es fácil. El año pasado acudió a Tarbes a disputar Le Petit As, uno de los torneos para jóvenes talentos más prestigioso del mundo. Alguien descubrió que era el hijo del ganador de seis títulos de Roland Garros y cinco de Wimbledon y no tardó en correrse la voz. Los periodistas acudieron en tropel y el chaval se vio obligado a dar una rueda de prensa. Algo aturdido, harto de que le persiguieran por todas partes, aflojó en la segunda ronda, perdió y escapó de allí lo más rápido que pudo.

'Iceman', como era conocido su padre por su sangre fría en la cancha, que encima contrastaba con el carácter volcánico de John McEnroe, sabe que es inevitable. «Siempre me recordarán, y eso es una carga para él. Así que no le presiono y trato de asegurarme de que la vida que él vive no le presione más aún», explicó al 'The New York Times'.

Admirador de Rafa Nadal

Aún así, hace tres años, se plantó delante de sus padres con un anuncio en la mano. Buscaban a un chico para interpretar a la leyenda, cuando era niño, en la película 'Borg vs McEnroe'. Al principio se resistieron, pero acabaron dándole permiso. Poco antes de su estreno, viajó en un vuelo chárter con su madre a Chipre para jugar un torneo y al llegar allí le avisaron de que en el vuelo de vuelta podría ver la cinta. El joven, algo vergonzoso, le pidió a su madre volver más tarde en otro avión.

Su primer recuerdo con la raqueta es de los seis años, cuando empezó a golpear una bola contra la pared del sótano de la casa de su abuela paterna. Casi igual que Bjorn Borg, quien se inició peloteando contra la puerta del garaje en esa misma vivienda.

Leo recibió un premio en octubre, dotado con cerca de 10.000 euros, por ser el mejor jugador sub 16 . Una recompensa -llegó a los cuatro torneos juveniles más importantes y ganó dos de ellos- que recibió en el Royal Tennis Club de Estocolmo, donde todo el mundo vestía sudaderas con el nombre de Borg -la marca creada por su padre- en grandes letras.

Quien ha visto un filón en este paralelismo es Fila, la firma deportiva que vistió a Bjorn Borg y que decidió patrocinar también a su hijo. Aunque, en realidad, Leo no recuerda haber visto jugar nunca a su padre y a quien admira realmente es a Rafa Nadal.

Rickard Billing es su preparador desde hace cinco años y ha constatado que los Borg siempre mantienen una distancia prudencial con su hijo, algo muy poco habitual en los padres. Bjorn se lo dejó claro desde el principio: «Yo soy tenista y soy su padre, pero el entrenador eres tú».