Ibai Llanos y Ramón García darán las Campanadas desde la Puerta del Sol

Ibai Llanos colgó este domingo en sus redes sociales una fotografía que adquiere enorme valor simbólico y resume la transformación que está experimentando la televisión. El 'streamer', de 26 años, posa con un árbol de navidad de fondo junto al presentador Ramón García, de 60 años. Dos comunicadores de mundos diferentes que se unirán este 31 de diciembre para dar las campanadas de Nochevieja en la Puerta del Sol en Twitch. «Las haremos desde la puerta del sol en Madrid, en uno de los balcones. Esto va a ser histórico», ha anunciado Ibai en su cuenta de Twitter, con seis millones y medio de seguidores.

Tras su comentada retransmisión del año pasado, el Llanos se ha propuesto batir su récord de espectadores atrayendo a un perfil diferente a su canal. Y nada mejor que acompañarse de Ramón García, que durante años ha sido la imagen que veían los españoles cuando se atragantaban con las uvas: el veterano presentador, vestido con su inseparable capa, y Anne Igartiburu acudieron juntos a su cita en Sol durante 16 nocheviejas.

Ramón García presenta actualmente el programa 'En Compañía', de la televisión de Castilla La-Mancha, que busca aliviar la soledad de las personas mayores. Ibai triunfa entre el público joven y conectado a las redes, que ya no ve la televisión lineal, y se ha apuntado tantos como entrevistar en primicia a Leo Messi cuando abandonó el Barcelona y fue fichado por el Paris Saint-Germain. Por su canal de Twitch, con ocho millones y medio de seguidores, han pasado Sergio Ramos, Kun Agüero, Gerard Piqué, Nicky Jam, Ed Sheeran, Marc Gasol y C. Tangana. «Este es un mundo que desconozco, me encanta estar contigo porque me vas a enseñar un montón de cosas», le decía este domingo Ramón García a Ibai Llanos.