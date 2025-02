Ibai Llanos se quiere mudar a Andalucía y Juanma Moreno lo invita

HÉCTOR BARBOTTA Sábado, 24 de septiembre 2022, 12:08 Comenta Compartir

En pleno debate sobre la decisión que ha adoptado el Gobierno andaluz de suprimir el Impuesto de Patrimonio, el streamer Ibai Llanos, una de las figuras más relevantes de universo de las redes sociales y popular presentador de deportes electrónicos, ha revelado su disposición a mudarse a Andalucía.

En Twitter, donde cuenta con 10,7 millones de seguidores, ha asegurado que después de haber vivido en Barcelona y haber viajado a Madrid 107 veces, si compara «las dos ciudades objetivamente» ha llegado a la conclusión de que quiere retirarse y vivir en Andalucía.

Llanos, que ocupa el cuarto puesto mundial en número de seguidores en Twitch, con once millones de seguidores, ya afirmó en otras ocasiones su atracción po Andalucía. El pasado 28 de Febrero escribió en su cuenta que se trataba de su día favorito del año. «Reservadme un hueco por ahí que cuando me retire me voy para allá a vivir».

Pues sí: #Andalucía está de moda. Te animo a venirte, @IbaiLlanos. Somos un tierra maravillosa para vivir, trabajar y disfrutar. ¡Y estamos orgullosos de ello!



Seguiremos poniendo las cosas fáciles. Cada vez más personas miran al Sur. https://t.co/FA26thgIOw Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 24, 2022

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no ha tardado en responderle. «Pues, si, Andalucía está de moda. Te animo a venirte. Somos una tierra maravillosa para vivir trabajar y disfrutar. ¡Y estamos orgullosos de ello!. Seguiremos poniendo las cosas fáciles. Cada vez más personas miran al Sur», escribió en su cuenta.